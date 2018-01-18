Hastalara türkü ve şarkı söyleyip, moral verdiler

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK Ereğli Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi\'nde yatarak tedavi olan hasta ve hasta yakınları, üniversite öğrencilerinin bağlama ile gitar eşliğinde söylediği türkü ve şarkılarla moral buldu.

Ereği Devlet Hastanesi\'nde 3 sene önce kurulan ve durumu ağır olan hastaların tedavi gördüğü Palyatif Bakım Merkezi\'nde hasta ve hasta yakınlarına moral olması amacıyla etkinlik düzenlendi. Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi\'nde eğitim gören öğrencilerin bağlama ile gitar çaldığı, türkü ve şarkılarınn söylendiği etkinliğe katılan hasta ve hasta yakınları şarkılarla moral buldu. Hastalar söylenen türkülere eşlik ederek keyifli anlar geçirdi.

Ereğli Devlet Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi Sorumlu Hemşiresi Müşerref Bostancı, ilk kez yaptıkları etkinliğin hem hastalara hem de yakınları tarafından çok beğenildiğini söyledi. Etkinliği devamlı olarak yapmayı planladıklarını belirten Bostancı, \"Hasta ve hasta yakını refakatçilerimize moral depolamak için böyle etkinlikler yapmayı planlıyoruz\" dedi.



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