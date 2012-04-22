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Sağlık

Hastalara söylenmemesi gereken 10 cümle

Ciddi hastalıklarla mücadele eden kişilere destek verirken söylenen cümlelerin olumsuz sonuçları olabiliyor

22 Nisan 2012 20:38

Kanser gibi çok ciddi hastalıklarla mücadele eden kişilere destek verirken söylenen cümlelerin olumsuz sonuçlar da doğurabileceğine dikkat çekiliyor.

 
Hastalara söylenmemesi gereken cümleler arasında, “Senin için çok üzgünüm. İyi görünüyorsun” gibi cümleler yer alıyor. İngiliz the Guardian gazetesi, çok ciddi hastalığı olan kişilerin dostlarının ve ailesinin desteğinin önemli olduğunu ancak hasta olan kişilere söylenmemesi gereken 10 cümlenin altını çizdi.
 
 

'İyi görünüyorsun endişelerin yersiz'

 
 
Gazete, bu cümlelerin şunlar olduğunu kaydetti: “Senin için çok üzgünüm. Eğer bir kişi bunu yenebiliyorsa o da sensin. İyi görünüyorsun. Korkunç görünüyorsun. Bana sonuçları bildir. Senin için ne yapabilirim. Endişelerin yersiz. Kemoterapi neye benziyor? Gerçekten seni görmek zorundayım. Korkunç bir şekilde durumun için üzgünüm.”

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