Hastalar Prof. kapısında kuyrukta!

Üniversite hastanelerinde 'performansa dayalı sisteme' geçişin ardından öğretim üyelerinden çeşitli tepkiler yükseldi. Protestoların en ilginci Karadeniz Teknik Ünivresitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde yaşanıyor. Akşam gazetesinde yer alan haber şöyle:Yeni düzenleme sonrası birçok hasta, asistanlar yerine öğretim üyelerine muayene olmak için yoğun baskı yapınca hocalar da çarpıcı bir çözüm buldu. Bu yönde gelen taleplerin artması üzerine, doçent ve profesörler, odalarının kapılarını içeriden kilitledi. Öğretim üyeleri, sadece acil hastaların kendilerine yönlendirilmesini istedi.Öğretim üyelerinin 'Tam Gün' yasasına kendilerince çözümler ürettiğini ifade eden Farabi Hastanesi öğretim üyesi ve Trabzon Tabipler Odası Başkanı Prof. Dr. Yakup Aslan, 'Bu kararla bir profesöre, 'Basit bir sivilce veya kulak ağrısıyla uğraş' deniliyor. Böyle bir şey olabilir mi? Biz kritik hastalarla uğraşmalıyız. Günde yüzlerce hastaya bakarsak ne zaman eğitim verecek, ne zaman ameliyat yapacak ve hangi kafayla araştırmalar yapacağız?' dedi.'Biz kimsenin uşağı değiliz, bizi böyle toplumun önüne atmak doğru değil. Bu büyük haksızlık' diyen Prof. Dr. Aslan şöyle devam etti: 'Bize 'Ya aç kalırsınız, ya da yüzlerce hastaya bakarsınız' deniliyor. Mesleğin zirvesindeki bir doktoru pratisyen hekim gibi çalıştırmak ne kadar akılcı? Bu yasa her açıdan zararlı, yanlış. Biz zaten asistanların baktıkları her hastadan haberdar edilip birlikte çözüm arıyoruz. Bu yasanın anlamı yok.'Plastik Cerrahi bölümünden Doç. Dr. Naci Karaçam ise yeni sisteme çok sert tepki göstererek, 'Gerekirse meslek değiştireceğiz. Birçok meslektaşımın görüşü bu yönde. Pazartesi gününden itibaren hiçbir uzman doktor, hastalarla muhatap olmak istemiyor. Niye olsun ki, karşılığında 40 kuruş ila 1 TL arasında ücret alacağız. Bize reva görülen bu mu' dedi.Hastane Başhekimi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise 'Hocalar zaten poliklinik hastalarına bakıyor, bu yasayla özel muayene hakları ellerinden alınıyor. Hocalar eski hastalarına ücretsiz de olsa bakıyor ama yeni hastalar konusunda sorun var. Birçok ildeki meslektaşlarımız gibi burada da doktorlarlar tepkili' dedi. Özlü, acil hastaların tedavisi konusunda problemin olmadığını ifade etti.Sistemin fakülte hastanelerine uymaması nedeniyle doktorların tepki gösterdiğini belirten Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Eriş Bilaloğlu şöyle konuştu: 'Hekimler defansif tıp uygulamasına geçmiş durumda. Bu şu anlama geliyor, her konuda tutum almamak, daha tutuk davranmak. Bu da hastaların yararına olmayan durumlar ortaya çıkarır. Üniversitedeki öğretim üyelerinin üç görevi var: Eğitim, araştırma ve hizmet. Öğretim üyelerinden verim almak, birikimlerine denk düşen vakalara bakmalarıyla sağlanır. Ne kadar çok iş yaparsan o kadar para alırsın denen performans sistemi dayatılıyor. Hekimler bir yarışa itiliyor. Sağlıkçılar, tezgahtar müşteri ilişkisine itiliyor.