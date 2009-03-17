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Politika

Hastalar nasıl oy kullanacak?

CHP'li Sefa Sirmen, seçim günü hastanelerdeki hastaların da oy kullanabilmesi için düzenleme yapılmasını istedi.

17 Mart 2009 02:00

CHP Kocaeli büyükşehir belediye başkan adayı Sefa Sirmen, seçim günü hastanelerdeki hastaların da oy kullanabilmesi için düzenleme yapılması gerektiğini bildirdi.


Sefa Sirmen, yaptığı açıklamada, Kocaeli'nde 15 hastane bulunduğunu, seçim günü burada yatan hastalar olabileceğini söyledi.

Kentte yaklaşık 5 bin hastanın seçim günü hastanede yattığı için oy kullanamayacağını, Türkiye geneli düşünüldüğünde bu nedenle oy kullanamayacak kişi sayısının çok artacağını bildiren Sirmen, "Hastanelerde yatan, sandığa gitmesi riskli hastalar olabilecektir. Hastanelerde yatan hastaların da oy kullanma hakkı var. Onlar için sandık konulmalı. Bunu yapmak zor değil. O insanların bu hakkı ellerinden alınmamalı. Yüksek Seçim Kurulu bu konuda gerekli çalışmayı yapmalıdır" dedi.

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