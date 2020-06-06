Hastalandı diye işten çıkarıldı: Yerine başka birinin alındığını görünce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Antalya'da, hastalanması üzerine aldığı 5 günlük raporun ardından ücretsiz izne çıkarılan özel güvenlik görevlisi Mahmut Nedim Yenicil (46), ziyaret için gittiği iş yerinde, yerine başka bir kişinin alındığını görünce kalp krizi geçirerek, hayatını kaybetti. Yenicil'in ölüm anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, geçen 30 Mayıs günü saat 21.34'te Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde bir sitenin güvenlik kulübesinde meydana geldi. 5 ay önce özel güvenlik şirketinde işe başlayan bir çocuk babası Mahmut Nedim Yenicil, Ramazan Bayramı arifesinde hastaneye başvurdu. 5 gün rapor verilen güvenlikçi, iddiaya göre raporun fotoğrafını çekip, iş yerine ait WhatsApp grubunda paylaştı. 'Müdürüm ben rahatsızlandım. Doktor 5 gün rapor yazdı' yazdı. Yine iddiaya göre raporu gören şirket sahibi C.D. de 'Rapor alan personel arkadaşımız raporu bittikten sonra başlamasın. Öncelikle ücretsiz izne çıkaralım' diye yazdı.

Yerine başkası işe alındı

Rapor süresi dolduktan sonra ücretsiz izne çıkarılan Mahmut Nedim Yenicil, sık sık çalıştığı iş yerini ziyaret etti. Yenicil, 30 Mayıs günü saat 21.34'te de çalıştığı sitenin güvenlik kulübesine gitti. Yenicil, yerine başka bir kişinin işe alındığını gördü. Aniden fenalaşan Yenicil, önce duvara çarptı, ardından koltuğa yığıldı. Çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Mahmut Nedim Yenicil, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yapılan otopside, Yenicil'in kalp krizinden öldüğü belirlendi.

Güvenlik kamerasına yansıdı

Mahmut Nedim Yenicil'in kalp krizi geçirdiği an, güvenlik kulübesinin kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elindeki telefona bakan Yenicil'in aniden fenalaştığı, geriye gidip duvara çarptığı, ardından da koltuğa yığıldığı görülüyor. Yenicil'e, yerine başlayan güvenlik görevlisi, müdahale ediyor. Bu sırada bir çocuk da kulübeye giriyor.

"İşten çıkarılacağı söylendi"

Mahmut Nedim Yenicil'in mesai arkadaşı Mustafa Kemal Erten, arkadaşının iş akdinin ücretsiz izinden sonra sonlandıracağının kendisine de söylendiğini belirterek, “Ben de bu durumu Nedim'e anlattım. İşten çıkarılacağını öğrenen arkadaşım, sürekli çalıştığı iş yerine giderdi. Bir umutla tekrar işine geri dönmeyi düşünüyordu. Bunun sinir ve stresiyle en son gittiği gün kalp krizi geçirip vefat etti. Şirket yetkilileri aileyle ilgilenmedi. Hatta başsağlığı bile dilemediler. Arkadaşım evli, 15 yaşında liseye giden oğlu, bakmakla yükümlü olduğu yaşlı annesi vardı. Yeni motosiklet almıştı. Bunun borcu devam ediyordu" diye konuştu.

Mustafa Kemal Erten'in nişanlısı Merve Barut ise olay günü hastaneye gittiğini, Mahmut Nedim Yenicil'in eşinin hastaneye geldiğini ifade ederek, “Kadın hastaneye eşinin motosiklet kazası geçirdiğini zannederek geldi. Eşinin öldüğüne inanamadı. Hatırladıkça çok kötü oluyorum. Kadının 'Eşimin kalp hastalığı yoktu. Onun şekeri vardı. Sapasağlamdı. Kalbine bir şey olmuş olamaz. Ben oğluma şimdi ne diyeceğim' sözleri hala kulaklarımda" dedi. (DHA)











