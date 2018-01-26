Hastalanan küçük Muhammet'e yol kardan kapanınca 3 saatte ulaşıldı

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA) - KARS’taki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan Arslanizi köyünde rahatsızlanan Muhammet Ayırkan\'ın (7) evine, karla mücadele ekipleri 3 saatlik çalışmayla ulaştı. Ayırkan, Kars Harakani Devlet Hastanesi\'ne götürülürken, yüksek ateş nedeniyle tedaviye alındı.

Kars\'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle merkeze 45 kilometre uzaklıktaki Arslanizi köyünün yolu ulaşıma kapandı. Köydeki evinde, dün gece saatlerinde rahatsızlanan Muhammet Ayırkan, yolun kapalı olması nedeniyle ailesi tarafından hastaneye götürülemedi. İl Özel İdaresi’ni arayan aile üyeleri, yetkililerden küçük çocuk için yardım istedi. Kısa sürede harekete geçen karla mücadele ekipleri, köy yolunun açılması için çalışma başlattı. Ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından köylülerin de kendi imkanlarıyla yaklaşık 2 kilometre taşıdığı küçük Muhammet\'i alarak, ambulansa götürdü. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Muhammet, kısa sürede Kars Harakani Devlet Hastanesi\'ne ulaştırıldı. Yüksek ateş teşhisi koyulan küçük çocuk, tedaviye alındı.

Oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten baba Alaattin Ayrıkan, İl Özel İdaresi ile sağlık ekiplerine teşekkür ederek, \"Yolumuz kardan kapanınca tek korkumuz, acil hastalar oluyor. Oğlum da gece, aniden rahatsızlandı ve çok kötü oldu. Yardım çağrımız üzerine ekipler, kısa sürede imdadımıza yetişti. Allah, hepsinden razı olsun\" dedi.

FOTOĞRAFLI