Hasta ziyaretinin incelikleri

Hastaneye gidince eli ayağı dolaşır, insanın. Hatta farkında olmadan hastaya zararı bile dokunabilir. Oysa hastaya sıkıntı yaratmadan ziyaretinizi gerçekleştirebilirsiniz



Hayatımızda en son gitmek istediğ imiz yerdir, hastane. Maalesef elde olmayan nedenlerden dolayı hepimiz bir şekilde hastaneye gitmek zorunda kalıyoruz. Çoğu zaman kendimizden çok sevdiklerimizin hastanede kalmak zorunda olması, daha çok üzüyor bizi.



Bu yüzden de hastaneye gittiğimiz zaman ne yapacağımızı bilemiyoruz. Adeta elimiz ayağımız birbirine dolaşıyor. Tabii böyle olunca da hastanenin kurallarını atlayabiliyoruz ya da hastanı n alerjisinin olduğunu unutup yanımızda çiçek götürebiliyoruz. Ziyaret, hasta için her zaman moral kaynağıdır ve kimse, hastanın sinirlenip üzülmesini istemez.



İşte bunun için hasta ziyareti sırasında uymamız gereken ve çoğu zaman atladığımız bazı kurallar var. Çoğu kez üzüntüden unuttuğumuz bu kurallar, aslında hasta ve hastanedeki diğer hastalar için büyük önem taşıyor. Gelin, hasta ziyaretinde dikkat etmemiz gerekenlere birlikte bakalım.



Kurallara uyun!



* Hastanenin ziyaret saatleri ne zamansa hastanızı da o saatlerde ziyaret etmelisiniz. Çünkü bu saatler, hastaların dinlenmeleri ve iyileşmeleri için konulmuştur.

* Hastanızın çok sevineceğini düşünerek, kesinlikle yanınızda hayvan götürmeyin.

* Çok hasta veya bünyesi zayıf kimseler için hayvan, hayati tehlike arz edebilecek bakteriler taşıyabilir.

* Hastanede kesinlikle cep telefonunuzu kapalı tutun ve fazla ses çıkarmamaya özen gösterin.



Mahremiyete saygı gösterin!



* Odaya girmeden önce mutlaka kapıyı çalın. İçerideki hasta, temizlik gibi uygun olmayan bir vaziyette bulunabilir.

* Doktor veya hemşire muayene için geldiğinde odadan çıkın. Sizin bulunmanız hasta için utandırıcı bir durum olabilir, bunu mutlaka gözönüne alın.

* Asla hastanın başında ayakta dikilmeyin. Aksi takdirde hasta, sanki her an gitmek istiyormuşsunuz gibi bir izlenime kapılabilir.



Asla baskın yapmayın!



* Ziyarete gitmeden önce hastayı veya yakınlarını mutlaka telefonla bir arayın. Sizi görmek isteyip istemediğini, saat kaçta gelmenizin daha uygun olacağını öğrenin.

* Eğer hasta sizi görmek istemezse darılmayın. Çünkü hasta çocuklar, bazen annelerinden başkasını görmek istemezler ya da ağır hasta bir adam yalnızca karısını ister yanında. Bu sık rastlanan bir durum olduğu için bu istememe duygusunu anlayışla karşılamalısınız.

* Hastanın yanına çocukla ve kalabalıkla gitmeyin. Çünkü hem ziyarete gideceğiniz hastayı hem de diğer hastaları rahatsız etmiş olursunuz.

* Ziyarete giderken hastaya, çiçek, meyve veya kolonya gibi şeyler götürebilirsiniz ama hastanızın astımı olup olmadığına dikkat edin. Yoğun kokulu şeyler, ona daha çok rahatsızlık verebilir.



Sinirlendirmeyin, neşelendirin!



* Hastanın moralini yüksek tutmak için dışarıdaki hayattan bir şeyler anlatın. Çünkü hastalar, çevrelerindeki insanların hayatlarında ve dünyada neler olup bittiğini öğrenmek isterler.

* Yalnız sakın aile ve arkadaşlar arasındaki sıkıntılardan bahsetmeyin! Hastanın üzülmesi, sinirlenmesi, hastalığının gidişatını da olumsuz yönde etkileyecektir.

* Eğer hasta, size endişe ve korkularından bahsetmeye başlarsa onu susturmaya çalışmayın. Aksine dinleyin. Çünkü bu şekilde rahatlama yolunu seçiyordur. Zaten her dediğine cevap vermeniz de gerekmiyor. Yeter ki onu can kulağıyla dinleyin. Böylece kendisine önem verildiğini hissedecektir.

* Ağır hastalar, çocuklar ve yaşlı insanlar genellikle fiziksel yakınlığa da ihtiyaç duyarlar. Örneğin hastanın elini tutabilir ya da başını okşayabilirsiniz.

(SENİNLE)