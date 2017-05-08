Hasta yatağında uyuşturucu ticareti yapmaktan tutuklandı

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine yapılan operasyonda, yastık ve meyve suyu kutusuna gizlenmiş çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.

Tedavi gördüğü hastanede uyuşturucu ticareti yapan 34 yaşındaki Z.T. ile uyuşturucu almak için hastaneye geldikleri iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Z.T. tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kaşüstü mevkisindeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Sabah saatlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen Z.T.’nin kaldığı odaya operasyon düzenleyen ekipler arama yaptı.

Vücudundaki kırıklar nedeniyle tedavi gören Z.T.’ nin odasında yastık ve meyve suyu kutusu içine gizlenmiş 77 ekstasy hap ele geçirildi. Uyuştuşturucu satışı yapan Z.T. ile uyuşturucu almak için hastaneye geldikleri belirlenen H.B., Ü.K. ve H.Y. gözaltına alındı.

’Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçlamasıyla adliye sevk edilen Z.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, şüpheli 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.