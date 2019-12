Hasta yakınlarına kamera sistemi

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde, hasta yakınları, hastalarını Reanimasyon (yeniden canlandırma) ve yoğun bakım ünitesinde bile kapalı devre kamera sistemiyle naklen izleyebiliyor.



Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde, hasta yakınları, hastalarını Reanimasyon (yeniden canlandırma) ve yoğun bakım ünitesinde bile kapalı devre kamera sistemiyle naklen izleyebiliyor.



Hastane Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Murat Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adana'da 1972'den beri hizmet veren, 1.200 yatak kapasiteli, 44 poliklinikli, her gün 100'den fazla ameliyatın yapıldığı, yine her gün yaklaşık bin 500 hastanın poliklinik hizmeti aldığı Balcalı'nın, bir referans hastanesi konumunda olduğunu söyledi.



Gündüz, Adana ve çevresindeki illerin yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen hastalar da dikkate alındığında yaklaşık 20 milyonluk nüfusa sağlık hizmeti veren Balcalı Hastanesinin tam kapasite çalıştığını ifade ederek, ''Bu yoğunluk geçmişte zaman zaman hasta yakınları ile hastane görevlileri arasında istenmeyen tartışmalara neden oluyordu. Ancak, son yıllarda yaptığımız çalışmalarla can sıkıcı olayların tamamen önüne geçildi'' dedi.



Tartışma konusu olan sorunların başında hasta yakınlarının bilgilendirme isteğinin geldiğini ifade eden Gündüz, ''Hasta yakınları doktora ulaşamadıklarından hastanenin temizlik hizmetini yapan personelden bile hastasıyla ilgili bilgi almaya çalışıyordu. Zaman zaman yanlış bilgilendirmeler nedeniyle trajikomik olaylar da yaşanıyordu'' diye konuştu.



Gündüz, hasta yakınlarının yaşadıkları üzüntü nedeniyle zaten stres halinde bulunduklarını, onların tek isteklerinin ise hastaları hakkında sağlıklı bilgi almak olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



''Yeni uygulamamızda, artık, ameliyathaneye giren hastayla ilgili tüm bilgileri Ameliyathane Bilgilendirme Ekranlarıyla yapıyoruz. Ameliyathaneye giren hastalarımızın durumlarına ilişkin 'ameliyat için bekliyor', 'ameliyatta', 'ayılma odasında bekliyor', 'servise çıktı', 'yoğun bakıma çıktı', 'ameliyat iptal edildi' gibi bilgiler tüm kafeteryalardaki ekranlardan rahatlıkla okunabiliyor. Bu sayede hasta yakınları hastane içine girip görevlilerden bilgi alma gayreti içinde olmuyorlar.''



Doç. Dr. Gündüz, ziyaretçi yasağının olduğu yeniden canlandırma ve Yoğun Bakım Servislerinde yatan hastaların yakınlarının sorunlarının ise diğerlerinden daha büyük olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



''Hasta yakınları, hastalarını göremedikleri için daha fazla hırçın olabiliyorlardı. Biz bu sorunu çözmek, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek için naklen yayın sistemi başlattık. Hastanemiz yoğun bakımlarında yatan hastaların yakınlarına her gün bir program dahilinde ilgili Yoğun Bakım Öğretim Üyeleri ve Araştırma Görevlileri tarafından bilgi veriliyor. Bu esnada hasta yakınlarına kapalı devre kamera sistemiyle hasta izletiliyor. Bu uygulama sayesinde hasta yakını, hastasını naklen görüp rahatladığı gibi en yetkili kişilerden de sağlık durumu hakkında bilgi alma imkanına kavuşuyor.''



Doç. Dr. Gündüz, bu uygulamalarla birlikte hastanedeki gergin ortamın, ameliyathane kapılarındaki yığılmaların, yoğun telefon trafiği ile hastane personeli ve hasta yakınları arasındaki tartışmaların son bulduğunu ifade etti.