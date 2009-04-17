Hasta yakını hastane tuvaletinde soyuldu

Van'da, hastaneye hasta ziyaretine giden kişinin 2 bin 200 TL'si çalındı. Hırsızlığı gerçekleştirdiği belirlenen, aralarında 18 yaşından küçük bir çocuğun da bulunduğu 3 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi olan bir yakınını ziyarete giden Necip A. (49), abdest almak için hastanenin tuvaletine gitti.



Tuvaletten çıktıktan bir süre sonra cebindeki paraların çalındığını fark eden Necip A., durumu polise bildirdi.



Hastaneye giden Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hastanenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden, Necip A'nın tuvalet çıkışında kapıda bekleyen iki kişi tarafında sıkıştırılarak, paralarının çalındığını tespit eden ekipler, zanlılardan E.B. (20), T.A. (20), ile B.K. (17) ve M.K'nin (17) ev adreslerini tespit etti.



Yapılan operasyonla yakalanan zanlılar, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Burada yapılan sorgularının ardından adli makamlara sevk edilen E.B. ve T.A. ile B.K. tutuklandı. M.K. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

