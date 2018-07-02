Hasta ve yakınları ile eczacılar arasında 'muadil ilaç' kavgası: 4 yaralı (3) Yeniden

Sayın Yazıişleri müdürlerine;

\'Suriyeli grup ile eczacılar arasında \'muadil ilaç\' kavgası: 4 yaralı\' başlıklı haberimizi, eczacılara saldıran hasta ve yakınlarının Suriyeli olmadığının belirlenmesi nedeniyle yeniden geçiyoruz.

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YENİDEN

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'in Tarsus ilçesinde hasta ve beraberindeki grup, reçetede yazılı ilaç yerine eşdeğerini vermek isteyen eczacılara saldırdı. Parke taşları ile eczaneyi harabeye çeviren grubun saldırısı sonucu 4 kişi yaralandı. 3 saldırganın gözaltına alındığı kavga anı eczanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi\'nde meydana geldi. Tarsus Devlet Hastanesi\'nin karşısındaki nöbetçi eczaneye gelen bir kişi, doktorun yazdığı ilaçları almak için reçeteyi çalışanlara verdi. Çalışanlar, ilaçlardan birinin olmadığını, muadilini verebileceklerini söyleyince tartışma çıktı. Diğer vatandaşların araya girmesiyle tartışma sonlandı.

Eczaneden ayrılan kişi, bir süre sonra kalabalık bir grupla geri geldi. Parke taşları ile eczaneye saldıran grup, çalışanlarından 4 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 3 saldırganı gözaltına aldı. Yaralanan çalışanlar ise Tarsus Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Süleyman Kaya\'nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Olay anı, saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

ECZACILAR BİRLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

Bu arada, Türk Eczacılar Birliği\'nden olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, yaşanan saldırı kınanırken, şu görüşlere yer verildi:

\"Daha önce de defalarca ifade ettiğimiz gibi sağlıkta şiddet toplumsal bir sorundur. Her geçen gün daha da kronik bir hal almaktadır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddette karşı kamu otoritesi acilen kapsamlı önlemler hayata geçirilmelidir. Özellikle nöbet hizmeti esnasında kolluk kuvvetlerinin devriye gezerek eczanelerin güvenliğini sağlaması hususunda İçişleri Bakanlığı\'na bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Türk Eczacılar Birliği olarak üzerinde ısrarla durduğumuz muadil/eşdeğer ilaç konusunda toplumun aydınlatılması ve bu konunda toplumun bilinçlendirilmesi elzemdir. Muadil/eşdeğer ilaç, güvenilir ilaçtır. Orijinali ile eşdeğeri arasında ilacın yarattığı etki açısından hiçbir fark bulunmamaktadır. Sağlık Bakanlığı\'ndan talebimiz; eşdeğer ilacın önemi konusunda kamuoyu oluşturmaya yönelik adımlar atılmasıdır.\"

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı\'nca Mersin\'in Tarsus ilçesinde, istediği ilaç yerine eş değerini veren eczacılar ile hasta ve beraberindeki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Böyle bir olayın tekrar yaşanmaması ve sağlıkta şiddetin son bulması için gereken tedbirlerin alınmaya devam edildiği belirtilen açıklama şöyle:

\"Tarsus’ta bir eczanede, eczacımızın hastaya eşdeğer ilaç vermek istemesi üzerine gerçekleştiği öne sürülen 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı elim saldırıyı kınıyoruz. Böyle bir olayın bir daha yaşanmaması ve sağlıkta şiddetin son bulması için gereken tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu hadiseye sebep olduğu belirtilen muadil (eşdeğer) ilaç verme hususunda da bilinmelidir ki eşdeğer ilaç; etkin madde açısından orijinal ilaçla aynı olan ilaçtır. Ülkemiz piyasasındaki tüm ürünlerin kaliteleri ise gerek ruhsat alıp piyasaya çıkmadan önce gerekse de piyasa da iken yapılan denetim ve takiplerle sıkı kontrol altında tutulmaktadır. Dolayısıyla hastalarımız eşdeğer ilaçları gönül rahatlığıyla kullanabilirler.\"

SERBEST KALDILAR

Tekke Mahallesi Donuktaş Caddesi\'nde bir eczanede meydana gelen olayda yaralıların hastanelerde yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli ise emniyette ifadelerinin alınmasından sonra çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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