Hasta ve engellilere GPS takip saati hediye edildi

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR\'de, Karesi Belediyesi tarafından hazırlanan \'Nerede Olursan Ol Yanındayım\' projesi kapsamında alzheimer, demans hastaları, zihinsel engelli çocuk ve yetişkinlerin karşılaştığı kaybolma vakalarının önüne geçmek için GPS takip saati hediye edildi. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, proje kapsamını genişleteceklerini söyledi.

Karesi Belediyesi, “Nerede Olursan Ol, Yanındayım” projesi ile önemli bir sosyal belediyecilik projesine imza attı. Karesi Kaymakamlığı, Karesi Belediyesi ve Balıkesir Alzheimer Hastalarını Destekleme Derneği işbirliğiyle ilçede yaşayan alzheimer ve demans hastaları, zihinsel engelli çocuk ve yetişkinlerin karşılaştığı kaybolma vakalarının önlenmesi için \'Nerede Olursan Ol Yanındayım’ projesini başlattı. Karesi AVM\'de düzenlenen programda; Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, proje kapsamında Karesi ilçesinde yaşayan aciliyet durumlarına göre sıralanmış 50 alzheimer hastası vatandaşa ve 50 zihinsel engelli çocuğa akıllı ve telefon özelliği bulunduran GPS takip saati hediye etti.

\"ONLAR BİZİM BAŞTACIMIZ\"

\'Nerede Olursan Ol Yanındayım\' proje lansmanı ve \'Alzheimer ile Yaşamak\' paneli ile Türkiye\'ye örnek olacak bir çalışmaya imza atan Karesi Belediyesi, pilot projeyi daha da yaygınlaştıracak. \'Atanı say, bereket büyüklerle beraberdir\' nasihatini şiar edinerek yaşlıları önemseyen bir belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini açıklayan Başkan Yücel Yılmaz, \"Dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan ve bugünlerimizin mimarı en değerli varlıklarımız olan yaşlılarımız. Bizi biz yapan değerlerin en başında; büyüklerimizi önemseyen, saygı duyan, engelleri engel olarak görmeyen, aslında hepimizin birer yaşlı ve alzheimer adayı hatta bir engelli adayı olduğu bilinciyle davranmak gelir. Onlar bizim baştacımız annelerimiz, babalarımız, gözümüzün nuru çocuklarımız. Bizi unutsalar da biz onları unutmayacağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI