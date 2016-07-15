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Hasta tutuklu Sibel Çapraz’ın doktoru: Ameliyat olmazsa ölebilir

Tekerlekli sandalye mahkûm Çapraz, 'kaçma şüphesi' iddiasıyla tahliye edilmemişti

15 Temmuz 2016 22:19

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan "gürültü protestosu" sırasında vurulan ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen İl Genel Meclisi üyesi Sibel Çapraz'ın Van Yüzüncü Yıl Üniversite Hastanesi'ndeyken tedavi eden doktoru Çetin Kotan, Çapraz'ın acilen ameliyat edilmesi gerektiğini, aksi takdirde yaşamını kaybedebileceği uyarısında bulundu.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, “Bu durum tıbbi bir zarurettir" diyen Doktor Kotan, "Aksine hareket etmek, karın duvarına ağızlaştırılmış bağırsak kısmının içeri alınmaması, yani restoratif ameliyatın geciktirilmesi; yol açacağı metabolik sonuçlar nedeni ile ciddi yaşamsal risk oluşturur. Muhtemel enfeksiyonların yol açacağı komplikasyonlar, bu hasta özelinde kolunda açık yaralarının da olduğu göz önünde bulundurulduğunda, anılan metabolik komplikasyonların yanı sıra ağır septik sonuçlara da yol açabilir" diye uyardı.

Söz konusu ameliyatın 2016 yılı Ocak veya Şubat ayında yapılması gerekirken halen yapılmamış olmasının somut bir tıbbi kötü uygulama örneği teşkil ettiğinin altını çizen Kotan, bu nedenle de hastanın ciddi bir risk altında olduğunu vurguladı. Kotan son olarak, "Hastamızın genel cerrahi açısından özetle durumu budur ve kanaatimce gecikme söz konusudur, bağırsak ameliyatının hızla yapılması gerekmektedir" dedi.

Çapraz'ın ağabeyi Necip Çapraz da, doktorun kendisini arayarak "Bu ameliyat gerçekleşmezse ölüme terk etmiş olursunuz" diye uyardığını belirtti. 

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