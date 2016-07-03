Hasta tutuklu Sibel Çapraz için imza kampanyası

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yapılan "gürültü protestosu" sırasında vurulan ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen İl Genel Meclisi üyesi Sibel Çapraz'ın ailesi "duyarlılık çağrısı" yaptı. Ardından change.org üzerinden "Sibel Çapraz'a Özgürlük" çağrısıyla imza kampanyası başlatıldı.

Yaklaşık 15 ameliyat geçiren ve henüz 4 ameliyat daha olması gereken Sibel Çapraz'ı İzmir'de kaldığı cezaevinde ziyaret eden abisi Necip Çapraz, kardeşinin kaldığı cezaevi ortamının sağlığı açısından uygun olmadığını savunarak şunları söyledi:

“Mevcut şartlar Sibel’in sağlık durumunu ağırlaştıracağı gibi ileride daha ağır psikolojik travmalara da yol açabilir. Nasıl ki bir balığın üzerinden suyunu kestiğinizde balığı ölüme terk etmiş oluyorsanız şu anda kardeşim Sibel’in de maruz kaldığı olay budur. Söz konusu cezaevinde tek kadın tutuklu Sibel'dir. İnsansız bir ortam pekâlâ tecrittir. Söz konusu sevk Sibel'in tedavi gördüğü İstanbul'daki hastanelerde bulunan doktorlarından ve bizden habersiz gerçekleştirildi. Bir basın açıklamasına katılmış diye veya bir gürültü eylemine katıldı diye kardeşimin başına gelmeyen kalmadı.

Yaralı hâlde cezaevinde olan ve 15 ameliyat geçiren Sibel Çapraz'ın ailesinden duyarlılık çağrısı

Kardeşim 9 aydır acı çekiyor. 5 aydır cezaevinde olmasına rağmen Yüksekova Savcılığı tarafından iddianame henüz yeni hazırlandı. Türkiye İnsan Haklar Vakfı da (TİHV) 'sağlık koşulları nedeniyle cezaevinde kalması uygun değildir' raporu verdi. Bu raporu da ilgili mahkemeye sunduk. Kardeşimin sağlık durumundan endişe duyuyoruz. İzmir Menemen R tipi cezaevine sevk edilen kardeşim Sibel'i önceki gün ziyaret ettim. Kendisi de zor şartlar altında olduğunu söyledi ve sevk edilerek üçüncü kez mağdur edildiğini söyledi. Aile olarak biz de mağdur ediliyoruz. Kardeşimin durumu daha vahim hâle gelmeden sorumlu mahkemenin yaşam hakkının kutsallığına riayet etmesini bekliyoruz. Aile olarak vicdanlı her insanı, her yetkiliden ve kamuoyu aktörlerinden Sibel'in mağduriyetinin giderilmesi ve tedavisine kaldığı yerden devam edilebilmesi için destek bekliyoruz.”

Kampanyaya destek olmak için "Sibel Çapraz'a Özgürlük" linkini tıklayabilirsiniz