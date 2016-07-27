Hasta tutuklu Sibel Çapraz tahliye edilmedi!

Tedavisi tamamlanmadan tutuklanan Hakkari İl Genel Meclisi Üyesi Sibel Çapraz ilk duruşmasında, ‘kaçma şüphesi’ gerekçesiyle tahliye edilmedi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, 2015 yılının Kasım ayında kobra tipi zırhlı araçtan açılan ateş sonucu yaralanan ve tedavisi tamamlanmadan tutuklanarak, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne konulan Hakkari İl Genel Meclisi Üyesi Sibel Çapraz hakkında açılan davanın ilk duruşması Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"Örgüt üyeliği" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek" iddialarıyla yargılanan Çapraz, tutuklu bulunduğu İzmir Menemen'den SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Çapraz'ın ilk duruşmasına yakınları ile avukatları katıldı.