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Yaşam

Hasta tutuklu SEGBİS'le bağlandığı duruşmada yaşamını yitirdi

Hasta tutuklu İbrahim Akbaba'nın durumu HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay tarafından Meclis'e taşınmıştı

29 Aralık 2018 14:59

HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay tarafından da sağlık durumu Meclis gündemine taşınan hasta tutuklu 70 yaşındaki İbrahim Akbaba, Edirne F Tipi Cezaevi’nden SEGBİS ile Mardin'deki duruşmasına  katılırken duruşma sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre iki ay önce  Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen hasta tutuklu İbrahim Akbaba, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile ifade verdiği sırada kalp krizi geçirdi. Mardin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya bağlanan Akbaba, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Akbaba'nın cenazesi getirildiği Mardin'in Kızıltepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. 
 
Akbaba'nın durumu daha önce HDP Mardin Milletvekili Ebru Günay tarafından Meclis'e taşınmıştı.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi de 1 Aralık'ta düzenlediği "F Oturumu"nun 349'uncu haftasında Akbaba'nın serbest bırakılmasını talep etmişti. 

 

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