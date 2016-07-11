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Hasta tutuklu Kemal Avcı tahliye edildi

Savcılık, Avcı’nın “cezasının ertelenerek tahliye edilmesine” karar verdi

11 Temmuz 2016 22:56

Mide kanseri olan hasta tutuklu Kemal Avcı, tutuklu bulunduğu Silivri 2 No’lu L Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Dicle Haber Ajansı'nın (DİHA) haberine göre, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nden 2013 yılında savcılık kararı ile tahliye edildikten sonra Nisan 2016 tarihinde “örgüt propagandası yapmak” ve “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla aldığı 12 yıllık cezası Yargıtay’ca onanan mide kanseri tutuklu Kemal Avcı, kaldığı Silivri 2 No’lu L Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş’ın, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a durumu ilettiği Avcı hakkında, Adli Tıp Kurumu’na sunulan sağlık raporlarının İnfaz Savcılığı’na verildi.

Bunun üzerine Avcı’nın tahliye edildiği avukatı Şükriye Erden tarafından bildirildi.

Savcılık, Avcı’nın “cezasının ertelenerek tahliye edilmesine” karar verdi.

 

Kemal Avcı kimdir?

 

Kandıra F Tipi Cezaevinde kalırken 2011 yılında kansere yakalanan Avcı, buradan tahliye edildikten sonra tedavi için gittiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünden 2012’de yeniden gözaltına alınarak Tekirdağ F Tipi Cezaevine konuldu.

Hastalığı burada ilerleyen ve midesinin 4’te 3’ü alınan Avcı, Edirne’de 20 gün hastanede kaldıktan sonra cezaevine yeniden yollandı.

Bu sırada defalarca kanama geçiren Avcı için Türkiye genelinde “Hasta tutsaklar serbest bırakılsın, Kemal Avcı serbest bırakılsın” diye kampanya başlatıldı.

Kampanyanın sonuca ulaşmasıyla Avcı, 2013’ün ağustos ayında serbest bırakıldı.

Tahliye edilmesinin ardından Avcı’nın tedavisine dışarıda devam edildi ancak tedaviye rağmen kanser hızla bütün vücuduna yayıldı.

Hastalığı ilerleyen Avcı, ocak ayında İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine yatırıldı ve iki büyük ameliyat geçirdi. Doktorları yaşam süresinin çok kısıtlı olduğunu söyledi.

Hastalığı sebebiyle 45 kiloya düşen Avcı, hakkındaki eski dosyalarının birinin onanmasıyla “Terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı” iddiasıyla nisanda tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Avukatları bu sırada kemoterapi tedavisini hastalık ilerlediği için hastanede yatarak görmesi gerektiği ile ilgili talepte bulundu. Ancak hastane buna izin vermedi.

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