"Tutuklu kanser hastası Kemal Avcı, kemoterapi için izin bekliyor"

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Silivri Cezaevi’ndeki hasta tutuklu Kemal Avcı’nın durumunu Meclise taşıdı. Kendisine mektupla ulaşan Avcı’nın durumunu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a aktaran Yarkadaş, “Adalet Bakanı Bozdağ umarım soruna el atar” dedi. Avcı'nın avukatları da hastalığı ilerlediği için kemoterapi tedavisine hastanede yatarak devam etmesi için talepte bulundu. Ancak buna izin verilmedi.

Kemal Avcı, Tekirdağ F Tipi Cezaevinden 2013 yılında savcılık kararı ile tahliye edildikten sonra Nisan 2016’da “Örgüt propagandası yapmak” ve “Örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla aldığı 12 yıllık cezası Yargıtay’da onanınca, bu kez Silivri 2 No’lu L Tipi Cezaevine konuldu. Mide kanseri olan Avcı, durumunu mektupla CHP Milletvekili Barış Yarkadaş’a iletti. Yakardaş, hasta tutuklu Avcı’nın serbest bırakılması için Bakan Bozdağ’la iletişime geçti. Kemal Avcı’nın tedavisinin de yapılmadığını söyleyen Yarkadaş, “Cezaevinde bir kişi daha ölmesin istiyoruz. Adalet Bakanı Bozdağ umarım soruna el atar” diye konuştu. Yarkadaş, Avcı’nın durumunu TBMM İnsan Hakları Komisyonu gündemine de getireceğini söyledi.

Ne olmuştu

Silivri Cezaevi’nde kalan Avcı’nın gardiyanların saldırısına uğradığı iddia edilmişti. Avcı’nın kardeşi Hüseyin Avcı, gazetemize yaptığı açıklamada, hastalığı sebebiyle rapor alması için Adli Tıp Kurumuna götürülmek üzere hücresinden çıkarılan Avcı’nın, başgardiyanın da aralarında olduğu 5 gardiyan tarafından darp edildiğini söylemişti.

Kandıra F Tipi Cezaevinde kalırken 2011 yılında kansere yakalanan Avcı, buradan tahliye edildikten sonra tedavi için gittiği Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2012’de yeniden gözaltına alınarak Tekirdağ F Tipi Cezaevine konuldu. Hastalığı ilerleyen ve midesinin 4’te 3’ü alınan Avcı, 20 gün hastanede kaldıktan sonra yeniden cezaevine gönderildi. Bu sırada defalarca kez kanama geçiren Avcı için ülke genelinde kampanya başlatıldı.

Kampanyanın sonuca ulaşmasıyla Avcı, 2013’ün ağustos ayında serbest bırakıldı. Hastalığı ilerleyen Avcı, ocak ayında İstanbul Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesine yatırıldı ve iki büyük ameliyat geçirdi. Doktorları yaşam süresinin çok kısıtlı olduğunu söyledi. Hastalığı sebebiyle 45 kiloya düşen Avcı, hakkındaki eski dosyaların birinin onanmasıyla “Terör örgütü üyeliği ve propagandası yaptığı” suçlamasıyla nisanda tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Avukatları bu sırada hastalık ilerlediği için kemoterapi tedavisine hastanede yatarak devam etmesi için talepte bulundu. Ancak buna izin verilmedi.