-HASTA TAŞIYAN AMBULANS KAZA YAPTI ISPARTA (A.A) - 13.07.2011 - Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesinde kalp krizi geçiren hastayı Isparta'ya götüren ambulans, motosikletle çarpıştı. Hasta, başka ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Şarkikaraağaç'ta yaşayan, kalp krizi geçiren 88 yaşındaki Ümmühani Akbağ, Isparta'ya sevk edildi. Akbağ'ı Şarkikaraağaç'tan Isparta'ya götüren Ramazan Ayaz (46) yönetimindeki 32 HD 207 plakalı ambulans, Isparta-Eğirdir karayolu Küçükgökçeli kavşağında, bahçeden aniden yola çıkan Recep Kocabıyık (47) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Ambulans sürücüsü Ayaz, motosiklet sürücüsü Kocabıyık ile ambulansta bulunan sağlık görevlisi Cennet Civil (25) hafif yaralandı. Gülkent Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan ambulans sürücüsü ile sağlık görevlisi ayakta tedavi edildi. Motosiklet sürücüsü, aynı hastanede tedavi altına alındı. Ambulanstaki hasta Ümmühani Akbağ, başka ambulansla Şevket Demirel Kalp Merkezine götürülürken hayatını kaybetti.