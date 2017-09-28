Hasta tarafından bıçaklanan doktor, ağır yaralandı (2)

VALİ ÜNLÜ: PSİKOLOJİK SORUNLARI OLAN BİR ŞAHIŞ

Iğdır Devlet Hastanesi\'nde hastası tarafından bıçakla ağır yaralanan Dr. Serkan Yarımoğlu\'nun ameliyatı sürerken, Vali Enver Ünlü açıklama yaptı. Şüphelinin, tıp dilinde \'bipolar bozukluk\' diye tabir edilen psikolojik problemi olan bir kişi olduğunu belirten Vali Ünlü, şunları söyledi:

\"Doktorumuz kalbin altında ve karın boşluğunda iki bıçak darbesi ile bugün hastası tarafından maalesef poliklinik hizmeti verirken bıçaklanmış. Sabahleyin hastayı muayene etmiş doktorumuz, gerekli tetkik ve tahlilleri istedikten sonra bir de psikyatri servisine görünmesini istemiş. Herhalde hastanın bu sevk hoşuna gitmemiş olacak ki; öğlenden sonra tekrar gelmiş. Hemşire hanım da tahlil sonuçlarını göstermeye geldiğini düşünerken, hemşire hanımın poliklinik dışına çıktığı bir anı kolladığında içeride hekimimizi maalesef iki yerinden bıçaklamış. Poliklinikte bekleyen vatandaşlarımızın müdahalesi sonucu doktorumuz acil bir şekilde ameliyata alındı. Başhekimimiz cerrah, buradaki diğer cerrah arkadaşlarla birlikte gerekli müdahaleler yapıldı ve biraz önce Kars valimizle görüştüm. Kars\'tan da cerrah olan genel sekreterimiz geliyor. Şu an için durumu iyiye gidiyor. Kısa sürede sağlığına kavuşacağını ümit ediyoruz, dua edelim hepimiz. Gerekli müdahale yapıldı, stabil duruma getirildi doktorumuz. Kalp damar cerrahımız da çok yakın, gelmek üzere. Sevk gerekiyorsa, bir üst kuruma muhtemelen Erzurum\'a sevk edeceğiz. Diğer cerrahi müdahaleler yapıldı, kalple ilgili küçük bir temas olduğunu söyledi başhekimimiz, onunla ilgili kalp damar cerrahının görmesi lazım. Şahısla ilgili adli tahkikat başladı.Psikyatrik problemleri olan, tıp dilinde bipolar bozukluk diye tabir edilen psikolojik problemi olan bir şahıs. Şu an emniyette sorgusu devam ediyor. Üniversite mezunu sivil vatandaş. Doktorumuzun eşi de bu hastanede hemşire.\"