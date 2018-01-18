Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA)-FATİH\'te yağan yağmur altında ıslanan hasta sokak köpeğine çevredeki esnaf sahip çıktı. Bir esnaf köpeğe yemek verip üstüne örterken, yetkililer bir süre sonra gelerek hasta köpeği aldı.

Fatih Eminönü Fincancılar Caddesi üzerindeki esnaflar daha insanlık ölmemiş dedirtti. Dün akşamdan beri devam eden yağmurlu havada ıslanan hasta sokak köpeğine esnaf sahip çıktı. İşyeri sahibi Hasan Düzgün Sokak köpeğini sahiplendi. İşyerinin önünde yatan köpeğin önce altına bir karton koydu. Daha sonra üstünü örterek yemek verdi.

Düzgün, saatlerce soğukta yatan köpeğin karnını doyurduklarını, sosyal medyada yer alması ve bildirmelerinin ardından ekiplerin, köpeği aldıklarını söyledi.

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