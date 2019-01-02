Hasta şehit babasının imdadına paletli ambulans yetişti

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ın Göksun ilçesindeki evinde rahatsızlanan ancak kardan dolayı yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye gidemeyen şehit babası Ömer Akçal, paletli ambulansla hastaneye götürüldü.

Kentin yüksek ilçelerinde 1 haftadır aralıklarla devam kar yağışı, günlük hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışının etkili olduğu Göksun\'da da ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Kaleboynu Mahallesi\'nde yaşayan KOAH hastası Ömer Akçal, rahatsızlanınca hastaneye götürülmek istendi. Ancak yollar karla kapalı olduğu için hastaneye götürmek mümkün olmadı. Bunun üzerine yakınları, şehit babası Akçal için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Paletli ambulansla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini evinde yaptıkları Ömer Akçal\'ı Göksun Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Akçal\'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



FOTOĞRAFLI