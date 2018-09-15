Hasta oğlunun tedavi masrafı için erişte yapıp satan anneye: 40 TL kim öder, enayi mi var?

Serebral Palsi hastası oğlu Mehmet’in masraflarını karşılamak için evinde yaprak sarma, erişte, turşu ve reçel gibi ürünler yaparak satan Semra Sönmez’in Twitter’da yaptığı bir paylaşımın altına Mustafa Dambasan isimli kullanıcı “1 kilo erişte dediğin ne ki, 5 TL maliyet. 40 TL kim öder, enayi mi var” yorumunda bulundu.

Dambasan’ın sözleri üzerine Sönmez erişte için yumurta ve un gerektiği, aynı zamanda da yapım aşamasında çokça emek harcadığı açıklamasında bulundu. Sattığı ürünleri yapmak için saatler harcadığını söyleyen Sönmez, “O da Mehmet uyuduktan sonra. Ama sizin görüşünüz, ben bilemem. Sadece oğlum iyi olsun” dedi. Çok sayıda kullanıcı ise Twitter biosunda Kuran’dan bir sure alıntılayan Dambasan’a tepki gösterdi.

Eğer siz de Semra Sönmez’in el yapımı yiyeceklerinden tatmak ve Mehmet’in tedavisine yardımcı olmak isterseniz Sönmez’e Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz.