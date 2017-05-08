Hasta Mahpuslar Raporu: 451 mahpus hayatını kaybetti, bin 86’sı ölümü bekliyor!

CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Gamze Akkuş İlgezdi’nin bilgi edinme talebini yanıtlayan Adalet Bakanlığı, hasta mahkûmlara ilişkin son verileri açıkladı. Çarpıcı rakamlara yer verilen Bakanlık kayıtları, hapishanelerdeki hasta mahpus gerçeğini gün yüzüne çıkardı.

841 tutuklu tahliye bekliyor

Ağır hastalığı nedeniyle tahliye edilmeyi bekleyen mahkûm sayısındaki artışın dikkat çektiği Bakanlık kayıtlarına göre, 2017 yılı şubat ayı itibarıyla, Adli Tıp Kurumu raporuyla ağır ve sürekli hastalığı belgelenen mahpus sayısı; 31’i kadın, 810’u erkek olmak üzere, 841’e ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla ceza infaz kurumları tarafından yapılan bildirimlere göre hastalığı sebebiyle tahliye edilmeyi bekleyenlerin 795’i hükümlü, 46’sı ise tutuklu. 2013’te 63 olan bu rakam, son 5 senede, ağır hastalık nedeniyle tahliye edilmeyi bekleyen hükümlü ve tutuklu sayısında,yüzde 1.235 oranında artış yaşandığını ortaya koyuyor.

Hasta mahpus sayısı artıyor

Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı veriler, hasta mahpus sayısının, tahliye edilmeyi bekleyenlerle sınırlı olmadığını ortaya koyuyor. Ceza İnfaz sisteminin kanayan yarası olan, hasta mahpuslara her geçen gün yenileri ekleniyor.

5275 sayılı Kanunun 16/6maddesi kapsamında hastalığı nedeniyle ceza tehir işlemleri için, yeni başvuruda bulunan hükümlü ve tutuklu sayısı, 2017 yılı şubat ayı itibarıyla 171’e ulaşmış durumda.

Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla ceza infaz kurumları tarafından yapılan bildirimlere göre sadece son 2 senede, hasta olduğunu beyan ederek, ceza tehiri için Adli Tıp Kurumuna başvuruda bulunan mahpus sayısıyüzde 149 oranında artış göstererek, 49’dan 122’ye yükseldi.

Hali hazırda, Adli Tıp Kurumunda ceza tehir işlemleri başlatılan 171 mahpusun, 132’si hükümlü, 39’u ise tutuklu. Söz konusu mahpusların, 6’sı kadın, 165’i ise erkek.

Ölüme mahkûm 1086 mahpus

Adalet Bakanlığı, her ne kadar, “ceza tehiri için, En az 3 hekim imzalı sağlık kurulu raporu düzenlenen tüm devlet veya üniversite hastanelerinin raporları kabul edilmektedir” açıklamasını yapsa da, Adli Tıp Kurumu tarafından ceza tehiri için uygun görülmeyen raporların sayısındaki artış dikkati çekiyor.

Son 5 senede ceza tehiri için tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden, ağır hastalıklarına ilişkin rapor almalarına karşın, talepleri Adli Tıp Kurumu tarafından uygun bulunmayan mahpus sayısı korkutucu boyutlara ulaşmış durumda.

Adalet Bakanlığı’nın hasta mahpuslara ilişkin paylaşmış olduğu veriler, hapishanelerde ölümü bekleyen bin 86 kişi olduğunu ortaya koyuyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla, ceza infaz kurumları tarafından yapılan bildirimlere göre sadece 2017 yılının ilk iki ayında, ceza tehiri Adli Tıp Kurumunca uygun görülmeyen hükümlü ve tutuklu sayısı69 oldu.

Başka bir deyişle, bin 86 mahpus adeta ölümü bekliyor.

451 mahpus hayatını kaybetti

Ceza İnfaz sistemindeki sorunlar ve bürokratik işlemlerin yavaşlığı ağır hasta olan tutuklu ve hükümlülerin hayatını tehdit ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla, ceza infaz kurumları tarafından yapılan bildirimlere göre son beş senede ağır hasta olduğu Adli Tıp Kurulunca belirlenmesine karşın, ceza tehir işlemleri gerçekleştirilmeden hayatını kaybeden mahpus sayısı 451’e ulaştı.

Kayıtlara göre, en fazla hasta mahpus ölümü 2016 yılında gerçekleşti. Ceza Tehiri için bekleyen 172 tutuklu ve hükümlü, güneşi göremeden hapishanede hayatını kaybetti.

2017’nin yılının ilk iki ayında ise, haftada yaklaşık 3 mahpusun, hastalığı nedeniyle, tahliye edilmeyi beklerken hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı verilerine göre son beş senede hastalığı nedeniyle hapishanede hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlülerin 11’i kadın, 440’ı ise erkekti.

Hastalığı nedeniyle hapishanede hayatını kaybeden mahpusların yıllara göre dağılımı şu şekilde oldu:

2013 yılında 51,

2014 yılında 63,

2015 yılında 145,

2016 yılında 172,

2017 yılı ilk iki ayında 20.

"Toplum güvenliği"

Adalet Bakanlığı’nın açıkladığı veriler, hasta mahpuslara yönelik ceza tehiri için Adli Tıp Kurulu raporunun yeterli olmadığını da ortaya çıkardı.

Söz konusu verilere göre, hayati risk taşıyan veya hayatını tek başına sürdüremeyeceği Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenen, ancak Emniyet birimlerince, ilgili savcılıklara “toplum güvenliği için tehlikelidir” yönünde görüş bildirildiği için ceza tehir kararı işleme konmayan 10 mahkûm olduğu ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı verilerine göre bu 10 mahkûmdan 1’i,15.02.2016 tarihinde hükümlü bulunduğu Amasya Cezaevinde hayatını kaybetti.

832 mahpus tahliye oldu

Adalet Bakanlığının açıkladığı veriler son beş yılda ağır hastalığı nedeniyle tahliye edilen mahpus sayısının ise 832 olduğunu ortaya çıkardı.

Buna göre 162’si 2013; 130’u 2014; 282’si 2015; 224’ü 2016 ve 34’ü 2017 yılında olmak üzere cezaevinden tahliye edilen mahpusların 31’i kadın, 801’i ise erkek tutuklu ve hükümlüydü.