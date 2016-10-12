Hasta mahkûm Sibel Çapraz Bakırköy’e sevk edildi

Hasta tutsak Sibel Çapraz, 4 ay sonra tedavi için tekrar Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, 27 Kasım 2015 tarihinde Yüksekova açılan ateşle ağır yaralanan ve ardından "örgüt üyeliği" iddiası ile tutuklanan Hakkâri İl Genel Meclis üyesi Sibel Çapraz İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne sevk edildi.

Daha önce tedavisi yarım bırakılıp İzmir Menemen R Tipi Cezaevi'ne gönderilen Çapraz, kamuoyunun baskısı sonucu 4 ay sonra tekrar Bakırköy Cezaevine sevk edildi.

Ring ile götürülmeyi kabul etmeyen Çapraz’ın uçak ile götürüldüğü öğrenildi.