Hasta tutuklu Sibel Çapraz: OHAL'den sonra tam tecrit uyguluyorlar

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki bir protesto sırasında vurulan ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Hakkâri İl Genel Meclisi üyesi Sibel Çapraz 15 ameliyat geçirdi, dört ameliyat daha geçirecek. Kardeşi üzerinden açıklamada bulunan Çapraz, "OHAL'den sonra tam tecrit uyguluyorlar" dedi.

İzmir Menemen R Tipi cezaevinde bulunan hasta mahpus Sibel Çapraz'a havalandırma kısıtlaması getirildi. Savcılık ameliyatları konusunda yine İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne sevk etme kararı aldı.

Ameliyat için sağlık taramasını bekliyor

Ağabeyi Necip Çapraz ile görüşen Sibel Çapraz dört ameliyat daha geçirmesi gerektiğini acil ameliyatları olduğu için bu ameliyatlarının ne zaman yapılacağı konusunda bir belirsizlik olduğunu fizik tedavi seanslarının ise kolunda dayanılmaz acılarla devam ettiğini söylüyor.

"Şimdiye kadar havalandırmaya istediğim zaman çıkabiliyordum. Ama OHAL yasasıyla beraber hem koğuşumun hem de havalandırma kapısı 24 saat kapalı tutuluyor. Bir ihtiyacım olduğu zaman zile basıyorum sonra geliyorlar. Sonra tekrar kapatıyorlar. Anlaşılan şimdiye kadar yarım bir tecrit uyguluyorlardı. Şimdi ise tam tecrit uygulanıyor.

“Adalet Bakanlığı’na doktor raporuyla yaptığım müracaattan sonra yeniden acil ameliyatlarımı gerekçe göstererek müracaat ettim. İzmir Savcılığı acil ameliyatlarımın durumunu doktor görüşü alınarak yapılması için İzmir Yeşilyurt Devlet Hastanesine sevk etme kararın vermiş. Sağlık taraması önerisinden sonra zamanı gelen ameliyatlarımın durumu netleşecek. Bu hafta içinde sevk edilmeyi bekliyorum."

Sibel Çapraz'ın ablası Kendi Çapraz ise kardeşinin sağlığı ile ilgili tereddütlerinin devam ettiğini, cezaevi sürecinin kardeşinin sağlık şartlarına uygun olmadığını belirtiyor.

“Kardeşimin tutukluluk hali işkenceye döndü. Adalet umutlarımız tükeniyor. Suçsuz yere yatan Sibel’in bir an evvel ailesine teslim edilip özgür bir ortamda ameliyat edilmesi şarttır.”

Ne olmuştu?

Sibel Çapraz, 27 Kasım 2015'te ilçedeki bir hendek operasyonu sırasında silah sesleri üzerine mahalleli ile beraber sokağa çıkarak gürültü protestosu yaptığı esnada vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanmıştı. Dokuz gün yoğun bakımda kalan Çapraz, 2 Mart 2016'da “örgüt üyesi” iddiasıyla tutuklanmıştı.

96 günlük tedavisi boyunca 15 ameliyat geçiren Çapraz, İstanbul'da tedavi gördüğü hastaneden Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki ameliyatını olmak üzere taburcu edildiğinde tutuklanmıştı.

Çapraz önce Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalmış, önceki gün 30 Haziran'da da İzmir Menemen R Tipi Cezaevine sevk edilmişti.

Sibel Çapraz hakkında

1981 Yüksekova doğumlu. İlköğrenimini Yüksekova'da, orta öğrenimini Elazığ'da tamamladı. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmetler ve Atatürk Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği bölümlerinden mezun. 13 yıl Yüksekova Haber Gazetesi'nde muhabirlik yaptı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti üyesi. 29 Mart 2014 yerel seçimlerinde Barış ve Demokrasi Partisi'nden (BDP) Hakkâri İl Genel Meclisi üyesi seçildi.