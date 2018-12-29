Hasta kocası ve ikizleri ile su sızdıran evde yaşıyor

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’da şizofreni ve lenf kanseri hastası eşi Taner Toyguş (39) ve 10 yaşındaki ikiz çocuklarıyla derme çatma bir evde yaşayan Ülkiye Toyguş (45), yağmurlu havalarda evlerine su girdiği için zor günler geçirdiklerini söyledi.

Ülkiye Toyguş, hasta eşi ve ikizleriyle, Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi’nde 65107 Sokak\'taki derme çatma evde yaşam mücadelesi veriyor. Ülkiye Toyguş, eşinin şizofreni ve lenf kanseri hastası olması nedeniyle çalaşımadığını belirterek, \"Kayınbabamın üzerine kayıtlı olan derme çatma bir evde yaşıyoruz. Evi geçindirebilmek için bayat ekmekleri hayvan sahiplerine satıyor ve oya yapıyorum. Engelli eşimin aldığı 3 aylık maaş ile geçinemiyoruz. Yağmur yağınca rögarlar tıkanıyor, her yeri su basıyor. Çocuklarım, ‘Anne biz niye böyle geziyoruz, niye odamız yok?’ diye ağlıyor. Her gördüklerini istiyorlar, alamıyorum. Elimden geldiği kadar uğraşıyorum ama olmuyor, çocuklarımız çok mahrum kalıyor. Ev konusunda yetkililerden yardım bekliyoruz\" dedi.

FOTOĞRAF