-HASTA KAYITLARI SANAL ORTAMA TAŞINACAK ANKARA (A.A) - 13.03.2011 - Yakın bir gelecekte hasta kayıtları sanal ortama taşınacak ve dünyanın bir ucundaki doktor bile gerekirse Türkiye'deki hastanın dosyasını inceleyerek tedavi edebilecek. Türk Telekom grup şirketlerinden Innova'nın da ortak olduğu, Yüksek Performanslı Teletıp Platformu (HIPERMED / HIgh PERformance TeleMEDicine Platform) adı verilen proje, hasta kayıtlarına, hastanelerdeki, tıp merkezlerindeki ya da benzeri bir yerdeki yetkilendirilmiş sağlık personelinin ulaşmasına imkan tanıyor. Innova Genel Müdürü Ümit Atalay, ''Yüksek performanslı, düşük maliyetli açık kodlu bir ağ sistemi olan HIPERMED, hastaneler, hasta evleri ve hazırda bekleyen sağlık ekiplerini birbirine bağlıyor'' dedi. ''Bir ambulans talebi geldiğinde, doktor hastaya ulaşmadan tüm tıbbı kayıtlarını araçta görebilecek ve hastaya ulaştığında tedaviye daha hızlı başlamış olacak'' diyen Atalay, sağlık sektöründeki şirketlerin de bu platform üzerinde ürün geliştirip pazarlayabileceğine işaret etti. Atalay, tıbbı bir operasyona sanal ortamdan katılacak bir doktorun, yüksek çözünürlüklü röntgen görüntüsüne, ultrason ya da MR bilgisine anlık olarak ulaşabileceğini ve operasyona müdahil olabileceğine dikkat çekti. Günümüzde tasarrufun çok önemli olduğun da belirten Atalay, hastanın kayıtlarının sanal ortamda saklanmasından dolayı, hastane değiştirilse bile örneğin yeniden tahlile gerek kalmayacağını bunun da önemli bir tasarruf sağlayacağını bildirdi. Ümit Atalay, ''bilişim sektörünün artık bir destek değil belkemiği'' haline geldiğine de dikkat çekerek, projenin tamamlanmasının ardından sektörün hızla sisteme dahil olacağını söyledi. Atalay, projede Innova'nın yanısıra Vestel, GIGLE, i2CAT, ANDROME, OSM, FCRB, ARTEIXO, Planet Media, ALKIT, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Borderlight’s, TANDBERG, Poznań Supercomputing and Networking Center, SANATECH, NRG Solutions, ve ASSH gibi çeşitli şirket ve organizasyonların bulunduğunu bildirdi. HIPERMED'in ihtiyaç duyduğu yüksek çözünürlüklü grafik ya da video tasarımını EUREKA'ya bağlı ''Celtic Girişimi'' projesi ''High Definition Viper'' sağlıyor. EUREKA, 1985 yılında kurulan bir bilgi ağı ya da bulut bilişim sistemi. Bu sisteme paralel çeşitli tasarımlar çalışıyor.