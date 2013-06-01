Hasta hükümlü kanıtsız yargılanıyor

Hiçbir kanıt olmadan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Eyüp Yural mahkemeye çıkarılmadı. Şırnak, Cizre doğumlu 25 yaşındaki Eyüp Yural, 2011 yılında Irak’la Türkiye arasında şoförlük yaparken gözaltına alındı. Suçlu olduğuna dair hiçbir delil yokken, ikinci mahkemesinde 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 3 yıldır Siirt cezaevinde olan Eyüp, Akdeniz anemisi hastası ve bir gözü görme yetisini kaybetmiş durumda.

Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Yural’ın 3. Yargı paketinden yararlanıp tahliye olması bekleniyordu. Avukatının başvuru dilekçesi sonucunda Mart ayının başında Yargıtay, Eyüp Yural hakkında verilen kararı bozdu, bu da ailesine Eyüp’ün serbest bırakılacağına dair umut verdi. Yural, Mart ve Nisan aylarında üst üste ertelenen 4 mahkemeye çıktı. Daha doğrusu, çıkamadı; mahkemeye çıkma hakkından bile mahrum bırakıldı. 30 Nisan’da gerçekleştirilen son duruşmada ise Yural nihayet telekonferansla duruşma salonuna bağlandı fakat mahkeme, kendisine yine aynı cezayı verdi.

Yargı paketi de teğet geçti

Eyüp Yural’a yönelik gerçekleştirilen bu hukuk katliamı, daha gözaltına alındığı gün başladı. “Örgüte eleman kazandırmak” gibi asılsız bir suç; hiçbir fotoğraf, ortam dinlemesi ya da herhangi bir başka somut kanıt olmamasına karşın Eyüp’ün 6 yıl 3 ay ceza almasına sebep oldu.

Davası 3. Yargı paketi kapmasına girmesine rağmen, Eyüp Yural tahliye edilmedi ya da ceza indiriminden yararlanamadı. Ve tüm bu hukuk skandalın içinde, en korkunç hak ihlali ise son 4 duruşmasının olduğu günler yaşandı: Yural’ın mahkemeye bizzat katılmasına bile izin verilmeyerek adil yargılanma hakkından mahrum edildi.

Anne: Hani çözüm süreci?

Cezaevindeyken bir gözü görme yetisini kaybeden Yural, Akdeniz anemesi hastalığıyla da boğuşuyor. Yural, aynı zamanda İnsan Hakları Derneği’nin "Çok ciddi tedavi görmeleri gerektiği için tahliye edilmesi beklenen hasta mahpuslar" listesinde yer alan 108 tutukludan biri.

“Çözüm sürecinden bahsediyorlar. Bu sürecin samimiyetine ve ciddiyetine inanmamızı bekliyorlarsa, haksız yere içeri attıkları evlatlarımızı serbest bıraksınlar” şeklinde konuşan anne Ayşe Yural, yetkilileri bu hukuk katliamına bir son vermeye ve oğlu Eyüp Yural’ın tahliyesi için gerekli adımları atmaya çağırdı.