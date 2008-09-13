Hasta hükümlü Erol Zavar'a af umudu

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sincan F Tipi Cezaevinde hükümlü olarak bulunan ve mesane kanseri hastalığı dolayısıyla 17 defa ameliyat geçiren Erol Zavar'ın durumuyla ilgili olarak Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin ile görüşeceğini bildirdi.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kendisinden konuyla ilgili olarak randevu talep eden ÖDP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Ufuk Uras'ı Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından Uras, gazetecilere açıklamalarda bulundu.Görüşmede Cumhurbaşkanı Gül'ün kendisine yasal prosedürü özetlediğini ama konunun insani boyutu dolayısıyla ilgi gösterdiğini belirten Uras, "Sayın Adalet Bakanı ile de konuyu görüşeceğini ifade etti ve ben de teşekkür ettim" dedi.Uras: Çok umutlandıkUras, af meselesinin çok hassas bir konu olduğunu belirterek, "Bizdeki Adli Tıp Kurumu aslında bu konuda çok yetkin kararlar vermiyor. Bir Şili Pinochet'sinde var bir bizde var" diye konuştu. Tabipler Birliği gibi bağımsız bilirkişi heyetlerinin bu noktadaki işlevinin önemli olduğuna dikkat çeken Uras, "Nitekim İHAM bu tür bağımsız kurumların raporlarını veri alıyor. Son derece insani bir olay. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bu konuya duyarlılık göstermesi ve konuyu sayın Adalet Bakanı ile görüşeceğini ifade etmesi bizi çok umutlandırdı" dedi.Uras, Zavar'ın af için gerekli şartları sağlayıp sağlamadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:"Adli Tıp Kurumu prosedürüne takılıyor. Zaten tam da bu yüzden oradaki dram çözülemiyor. Erol Zavar'ın hala kanaması sürüyor ve nedeni belli değil. 17 ameliyat geçirmiş. Üstelik bir derginin yazı işleri müdürü olup da 6 aylık bir mahkeme süreciyle müebbet hapse mahkum olmuş bir insan. İşte 12 Eylül tarihinde tesadüf bu ya, Sayın Cumhurbaşkanını ziyaret ettiğimizde hala 12 eylül hukukunun nasıl ağır bir faturasının ödendiğini ve 2 çocuk babası bir adamın nasıl bir dram yaşadığını görüyoruz. Umarım bu örnek olay diğer 50'ye yakın diğer tutuklu ve hükümlüler içinde geçerli olur."Zavar kimdir?Odak Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Erol Zavar, 2001 yılında yargılandığı davadan, “Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs” suçuyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 1999 yılından bu yana da mesane kanseri. Bulunduğu F tipi cezaevinde yaşam savaşı veren Erol Zavar 6 yıldır ölüme direniyor. Defalarca talep etmesine rağmen gerekli tedaviyi göremediği için hastalığı ilerleyen Erol Zavar bugüne dek 17 ameliyat geçirdi ve vücudundan toplamda 59 parça ur alındı. Geçirdiği son ameliyatta ise Erol Zavar’ın safra kesesi alınmıştı.

Aydınlardan destek



Erol Zavar’a özgürlük için başlatılan imza kampanyasına binlerce kişi katılırken, Zavar için özgürlük yürüyüşleri yapılmış, birçok gösteri ve basın açıklaması düzenlenmişti. Sivil toplum örgütleri, pekçok yazar ve ailesi defalarca Meclise ve Cumhurbaşkanı’na Zavar’ın cezaevinden çıkarılıp, tedavisine dışarıda başlanması için mektuplar göndermişti.



Yıldırım Türker, Hikmet Çetinkaya, Umur Talu gibi ülkenin pek çok önde gelen köşe yazarı www.erolzavar.com adresinde Zavar’a imza ve yazılarıyla destek çıkmışlardı.





Sabriye Okkır’dan destek



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliyesinin ardından hayatını kaybeden Kuddusi Okkır’ın eşi Sabriye Okkır'da Zavar'ın eşi Elif Zavar'la buluşarak, eşiyle benzer sonu yaşamamaları için destek vermişti.



Şiirleriyle ölüme direnmeye çalışan Zavar’ın yaşama ait dizeleri:



“Gelecek öyle uçsuz bucaksız duruyor ki/ ve ben ne olacağını merak ederken/ hani filmin en güzel sahnesinde/ sinemadan çıkar gibi/ hayattan çıkıp gidemem/ Kusura bakma ölüm/ adın çok soğuk/ bunca mazeretim varken/ yaşama dair/ ölümü aklımdan bile geçirmem...”