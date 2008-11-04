'Hasta çalışan işe gelmesin'

İngiltere'de yapılan bir anket, işverenlerin hasta çalışanların işe gelmesini istemediğini ortaya koydu.



BBC'nin bir ilaç firmasıyla birlikte 1000 işverenle yaptığı anketin sonucuna göre, patronların dörtte üçüne yakını, hasta olan personelinin işe zorla gelmektense evde kalmasını yeğliyor.



İşverenlerin yüzde 73'ü hasta çalışanın iyileşene kadar işe gelmemesi gerektiğini düşünürken, 5 patrondan 4'ü hasta personelin daha az verimli olduğuna inanıyor.



İşverenler ayrıca hastalığın "domino etkisi" yapmasından, yani hasta çalışanın hastalığını diğerlerine bulaştırmasından da endişe ediyor.



Ancak çalışanlarla yapılan ayrı bir araştırma ise işçilerin hastalık yüzünden işe gitmediğinde suçluluk duyduğunu, işe gitmemek için çok ağır hasta olması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

