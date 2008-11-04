T24 LogoT24 Logo
Sağlık

'Hasta çalışan işe gelmesin'

İngiltere'de yapılan bir anket, işverenlerin, hasta çalışanların işe gelmesini istemediğini ortaya koydu

04 Kasım 2008 02:00

İngiltere'de yapılan bir anket, işverenlerin hasta çalışanların işe gelmesini istemediğini ortaya koydu.

BBC'nin bir ilaç firmasıyla birlikte 1000 işverenle yaptığı anketin sonucuna göre, patronların dörtte üçüne yakını, hasta olan personelinin işe zorla gelmektense evde kalmasını yeğliyor.

İşverenlerin yüzde 73'ü hasta çalışanın iyileşene kadar işe gelmemesi gerektiğini düşünürken, 5 patrondan 4'ü hasta personelin daha az verimli olduğuna inanıyor.

İşverenler ayrıca hastalığın "domino etkisi" yapmasından, yani hasta çalışanın hastalığını diğerlerine bulaştırmasından da endişe ediyor.

Ancak çalışanlarla yapılan ayrı bir araştırma ise işçilerin hastalık yüzünden işe gitmediğinde suçluluk duyduğunu, işe gitmemek için çok ağır hasta olması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24