-Hasta ayıya Bakanlık şefkati ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki Hayvanat Bahçesinde bulunan 30 yaşındaki hasta boz ayı, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun talimatıyla Bakanlığa bağlı Bursa Karacabey'deki Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine nakledildi. Hasta ve yürüyemez halde olan boz ayı, rehabilitasyon merkezinde tam bir sağlık kontrolünden geçirilecek, rehabilitasyonu sağlandıktan sonra yine Bursa Karacabey'de bulunan Ovakorusu Ayı Barınağı'na gönderilecek. Veysel Eroğlu tarafından, 5 Ekim 2011 tarihinde hizmete açılan Karacabey Celal Acar Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye'de bu maksatla yapılan tek tesis olma özelliğini taşıyor. Uluslararası standartlarda olan Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, özellikle yasa dışı yollardan ülkeye sokulan yaban hayvanları ile tabiatta zor durumda bulunan yaban hayvanlarının tedavi ve rehabilitasyonu yapılıyor. Tedavisi ve rehabilitasyonları tamamlanan hayvanlardan, nesli tehlikede olan yabani hayvan ve bitki türlerinin uluslararası ticaretine ilişkin CİTES Sözleşmesi kapsamında olanlar, alındığı ülkelerine, diğerleri ise tabii ortamlarına bırakılıyor. Bu merkezde şu anda 62 ayı, etrafında elektroşok tesisatı bulunan 200 dekar ormanlık arazide tabii şartlarda yaşamını sürdürüyor. Tabiatta bulunan yavru ve yaralı ayılar da bu merkezde tedavi edilerek barındırılıyor.