Hasta 7 aylık bebeğini döven anne serbest bırakıldı

Diyarbakır'da bağırsak enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatırılan 7 aylık bebeğini ağladığı için döven Emine T. adlı kadın gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Emine T. adli kontrol şartıyla serbest kalırken savcılık karar itiraz etti.

Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde, tedavi gören 7 aylık İ.T., 23 Aralık günü bağırsak enfeksiyonu teşhisiyle hastaneye yatırıldı. İddiaya göre, Emine T. dün hastane odasında bebeği ağladığı gerekçesiyle dakikalarca dövdü. Aynı odada bulunan bir başka hasta bebeğin annesi tarafından uyarılan Emine T., bebeği dövmeyi sürdürdü.

Bunun üzerine adı açıklanmayan kadın, Emine T.’nin bebeğini dövdüğü anları cep telefonuyla kaydetti. Ardından da görüntüleri hastane polisine verdi. Başlatılan soruşturma kapsamında Emine T. gözaltına alındı. Emine T. polis merkezine götürülürken, hastanede tedavisi süren bebeğe bir yakınının refakat ettiği öğrenildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Emine T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık karara itiraz etti.