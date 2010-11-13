'Hassasiyeti anlattık olumlu baktı'

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi için bulunduğu Güney Kore’nin başkenti Seul’deki COEX Kongre Merkezi’nde ABD Başkanı Barack Obama ile yarım saat baş başa görüştü.





Erdoğan liderlerle hatıra fotoğrafı çekimi için bir araya geldiğinde de Obama ile yan yana durdu ve tokalaşarak poz verdi. InterContinental Otel’de gazetecilere değerlendirmede bulunan Erdoğan, “Obama ile görüşmeniz oldu, NATO Füze Kalkanı Sistemi gündeme geldi mi” sorusuna şu yanıtı verdi. Hürriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Bu görüşmemiz esnasında, balistik füze savunması ile alakalı konu aramızda ayrıca gündeme geldi ve hassasiyetimizi kendilerine aktardık. Gördüğüm kadarıyla hassasiyetlerimiz noktasında herhangi bir farklı düşünceleri yok. Tabii hepsinden önemlisi bir NATO üyesi ülke olmamız hasebiyle her şeyin NATO çerçevesi içerisinde olması ve bu çerçeve içerisinde eğer bir adım atılırsa, bu adımı atabileceğimiz ki, bunun başında bir defa öyle bir anlaşma içerisinde herhangi bir ülkenin isminin kaydedilemeyeceği...





Tüm Türkiye’yi kapsamalı



Bunun yanında böyle bir balistik füze savunması nereye yerleştirilecek? Bu Türkiye’de böyle bir şey olduğu zaman Türkiye’nin genelini kapsaması lazım. Yani belli bir noktayı değil. Ve tabii bunu kimin komuta edeceği hususları, ondan sonra bunun tabii teknik olarak bazı izahları var ki bu teknik izahlar konusunda da yine taleplerimiz oldu. Bu taleplere de ben doğrusu olumlu baktıklarını gördüm.





'Lizbon’a ben gitmiyorum'



(NATO’nun füze kalkanı konusunda kararı vermesi beklenen) Lizbon görüşmelerine ben katılamayacağım, sayın Cumhurbaşkanımız, Dışişleri ve Savunma Bakanlarımız katılacaklar. Onlar o görüşmeleri yapacaklar. Ama şu anda ilk etaptaki yaklaşımlarımız bu bu yaklaşımlar çerçevesinde nasıl adım atılacağını artık NATO yetkililerinden göreceğiz. Ona göre de nihai kararı verilecek. Yani şu anda verilmiş olan nihai bir karar söz konusu değildir.





'Gül’den müttefiklere mektup'



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 19-20 Kasım’da Lizbon’da yapılacak NATO Zirvesi’nde karara bağlanması beklenen ‘Füze Kalkanı Sistemi’yle ilgili tüm müttefik ülke liderlerine Türkiye’nin pozisyonunu ortaya koyan bir mektup gönderdi. Gül’ün liderlere mektup göndermesi, 5 Kasım günü Çankaya Köşkü’nde Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül’le yaptığı değerlendirme toplantısında kararlaştırıldı. Gül mektubunda Türkiye’nin füze kalkanıyla ilgili üç çekincesini iletti. Mektupta özetle, “Teknik ve terminolojik olarak sistemin ‘Füze Kalkanı’ olarak lanse edilmesi yanlış. Sistem bir ülkenin dayatması gibi algılanmamalı, söz konusu olan NATO’nun füze savunma sistemidir. Savaşa yol açıcı değil, savaşları önlemeye yönelik olmalıdır. Türkiye’nin belli bölgeleri dışarıda kalamaz. Türkiye’nin bütününü kapsamalı. Aynı şekilde NATO üyesi ülkelerin tamamını içermeli. Sistem, Türkiye’yi soğuk savaş döneminde olduğu gibi bir kanat veya cephe ülkesi konumuna sokacak, komşularıyla karşı karşıya getirecek bir formül içermemeli” denildi.





'Sohbeti duyunca koşarak geldi'



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, G-20 zirvesi için bulunduğu Güney Kore’nin başkenti Seul’de Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ile de görüştü. Yarım saatlik görüşmeyi haber alan İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi koşarak toplantıya katıldı. Üçlünün kahkahaları toplantı salonunu çınlattı.





