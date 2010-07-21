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Hasretine dayanamayıp peşinden gitti

Murat Dalkılıç Bodrum'da kiraladığı villasında sevgilisiyle aşk tazeledi

21 Temmuz 2010 03:00

T24- Dalkılıç'ın sezonluk kiraladığı havuzlu villasında adeta aşk tazeleyen sevgililer, her şeyden habersiz havuzda şakalaşırken Akşam gazetesi muhabiri Ömer Karahan tarafından görüntülendi.

Akasya Durağı dizisinin sevilen oyuncusu Pelin Sönmez'in bacağındaki 'Dalkılıç' dövmesi dikkat çekti.

Dalkılıç, deniz yatağında güneşlenen Sönmez'i zaman zaman göbeğinden öptü. Pelin Sönmez'in, Bodrum Pashas'n Club Türkbükü'nde sahne alması nedeniyle uzun süre hem iş hem tatil yapacak olan Murat Dalkılıç'ın hasretine dayanamadığı için sevgilisini üç günlüğüne ziyaret ettiği öğrenildi

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