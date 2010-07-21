Hasretine dayanamayıp peşinden gitti

T24- Dalkılıç'ın sezonluk kiraladığı havuzlu villasında adeta aşk tazeleyen sevgililer, her şeyden habersiz havuzda şakalaşırken Akşam gazetesi muhabiri Ömer Karahan tarafından görüntülendi.

Akasya Durağı dizisinin sevilen oyuncusu Pelin Sönmez'in bacağındaki 'Dalkılıç' dövmesi dikkat çekti.