Hasret'i toprağın altında can verdi!

T24 - 8 yaşında küçük bir kız vahşice öldürülürken zanlı cinayeti itiraf etti. Öldü sanılarak toprağın altına gömülen Hasret'in burada can verdiği de ortaya çıktı.



Edirne'nin Havsa ilçesinde 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi kız, başına taşla vurularak öldürülmüş bulundu.



Küçük kızın ailesi ile aralarında husumet olduğu belirtilen bir kadın ile 17 yaşındaki oğlu gözaltına alınırken, yapılan tatbikatta 17 yaşındaki zanlı cinayeti itiraf etti.



İlk bulgular bir başka gerçeği daha ortaya çıkardı. Öldü sanılarak toprağın altına gömülen küçük kızın bu esnada hala hayatta olduğu saptandı.



Şerbetli Köyünde İlkay ve Emine K. çiftinin kızları ilkokul öğrencisi 8 yaşındaki Hasret, dün akşam okuldan eve dönmeyince ailesi jandarmaya başvurdu.



Jandarma tarafından yapılan incelemede, küçük kızın okula gitmediği belirlendi. Aileden edinilen bilgiler doğrultusunda, aralarında husumet olduğu tespit edilen aynı köyde yaşayan S.Ş. isimli kadın ile oğlu S.Ş. gözaltına alındı.



Zanlıların ifadesi üzerine kullanılmayan bir evde, iz takip köpekleriyle yapılan aramada, küçük kızın cesedi kullanılmayan odada toprak zemine gömülü bulundu.



Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından küçük Hasret'in cesedi otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Yapılan ilk incelemelerde, küçük kızın kafasında darbeler olduğu tespit edildi.





BOĞULARAK CAN VERMİŞ



Otopsi raporu vahşetin boyutunu ortaya koydu. Rapora göre, arbede sırasında bayılan hasret ‘öldü’ sanılarak gömüldü ancak toprağın altında boğularak can verdi.



Katil zanlısı Sebahat Şen’in ağabeyini öldürmekten cezaevinde yattığı ve afla serbest kaldığı, Edirne'de yaşadığı köyde istenmeyince oğluyla birlikte Şerbetli köyüne yerleştiği belirtildi.





OĞLU İTİRAF ETTİ, ANNE REDDETTİ



Sebahat Şen'in oğluna akşam saatlerinde olay yerinde tatbikat yaptırıldı. 17 yaşındaki genç, tatbikat sırasında cinayeti nasıl işlediklerini anlattı ancak anne tüm suçlamaları reddetti.