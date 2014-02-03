Korelilerin hasreti sona eriyor



Kuzey Kore yönetimi iki ülke arasında bölünmüş ailelerin buluşmaları konusunda iki ülke arasında planlanan müzakerelere onay verdi.

Seul yönetimi, Pyöngyang yönetiminin kararını "gecikmiş olmakla birlikte" büyük bir memnuniyetle karşıladığını açıkladı. İki ülkenin Kızıl Haç örgütleri arasındaki görüşmelerin çarşamba günü sınır bölgesi Panmunyom'da başlaması planlanıyor.

Pyöngyang yönetimi, on gün önce, ailelerin buluşturulacağı takvimin Güney Kore tarafından belirlenebileceğini açıklamış, bunun üzerine Seul yönetimi 17-22 Şubat tarihlerini önermişti. Ancak Kuzey Kore'deki yönetim tarihleri kabul ettiğine dair açıklamayı uzun süre geciktirmişti.

70 bin yaşlı bekliyor

1950-1953 yılları arasındaki Kore Savaşı sonrasında Kuzey ve Güney Kore olarak ayrılan ülkede binlerce aile parçalanmış durumda. Geçen eylül ayından bu yana ailelerin birleştirilmesi için girişimler başlatılmıştı. Hâlihazırda, Kuzey Kore'deki aile bireylerini görmeyi bekleyen yaklaşık 72 bin Güney Korelinin listede yer aldığı ve bekleyenlerin yarısından fazlasının 80 yaşın üstünde olduğu belirtiliyor. İki ülke arasında parçalanan aileler son olarak 2010 yılında buluşmuştu.