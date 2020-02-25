Madımak Katliamı'nda hayatını kaybeden Hasret Gültekin'in hayatı sahneye taşınıyor

Madımak Katliamı'nda hayatını kaybeden ozan Hasret Gültekin’in hayatı, 'Hasret – Hasret Gültekin Türkü Müzikali' adıyla sahneye taşınıyor.

Berlin merkezli Theater28’in ilk Türkiye prodüksiyonu olan oyun, 15 Mart’ta Ankara Yılmaz Güney Sahnesi'nde sahnelenecek.

Şirin Aktemur imzasıyla sahneye taşınacak oyunda Hasret Gültekin'i Devrim Evin canlandıracak. Üç yıllık bir araştırmanın sonunda kaleme alınan oyunun müziklerini ise Deniz Türkan seslendiriyor.

Müzikalde Hasret Gültekin’in bilinen yönlerinin yanı sıra, alesi tarafından paylaşılan ve bugüne dek bilinmeyen yanları da yer alacak.

'Katliamı hatırlamanın ve unutmamanın' önemine değinen yönetmen müzikalle ilgili Şirin Aktemur, "Katillerin cezalandırılmaması ama kimsenin de intikam duygusu taşımaması, bugün de benzer şekilde hayatların yarım bırakılması ve hasretlik... Aslında sanatın hep gerçek olanla ilgilendiğini söyleyebilirim. Gerçeklik ne kadar samimiyetle anlatılırsa seyirci anlatılanı o denli yüreğine alır” ifadesini kullandı.



Müzikal, 20 Mart’ta Berlin Tiyatro Festivali kapsamında Akademie der Künste’de, 28 Mart’ta İzmir Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde, 29 Mart’ta İzmir Menemen - Kubilay Kültür Merkezi’nde, 5 Nisan’da Kenter Tiyatrosu’nda, 8 Nisan’da MOİ Sahne’de, 15 Nisan’da İzmir Narlıdere Kültür Merkezi’nde, 16 Nisan’da İzmir Torbalı Belediye Kültür Merkezi’nde, 3 Mayıs’ta Londra Millfield Theatre’da

sahnelenecek.