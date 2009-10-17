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'Hasman'la maalesef aşk yok'

Hollandalı model Lorraine Brujin Nurettin Hasman ile çıkan dedikoduları yalanladı.

17 Ekim 2009 03:00

Hollandalı model Lorraine Brujin Nurettin Hasman ile çıkan dedikoduları yalanladı.

İşadamı Nurettin Hasman’ın yeni gözdesi, Hollandalı model Lorraine Brujin, katıldığı bir davette Hasman’la tam olarak aşk yaşamadıklarını açıkladı.



Hasman’a övgüler yağdıran Brujin, “Nurettin iyi arkadaşım, birlikte çok eğleniyoruz. Yakışıklı ve klas bir beyefendi ama şu an maalesef aşk yok” dedi.

VJ’lik yapmak istediğini söyleyen Brujin, dizi teklifleri aldığını söyledi: “Belki bir film ya da dizide oynayabilirim. DJ’lik için de ders alıyorum.”

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