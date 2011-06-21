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Politika

HASİP KAPLAN'DAN YEMİN GÜVENCESİ TBMM (A.A)

21 Haziran 2011 19:09

-HASİP KAPLAN'DAN YEMİN GÜVENCESİ TBMM (A.A) - 21.06.2011 - Şırnak Bağımsız Milletvekili Hasip Kaplan, Parlamentoya sorun olmaya değil, sorun çözmeye geldiklerini söyledi. Mecliste gazetecilerin, milletvekili yeminine ilişkin sorularını yanıtlayan Kaplan, milletvekillerinin 30 yıldır ''darbe anayasasına sadakat yemini ettiğini'', kendisinin bu durumu içine sindiremediğini söyledi. ''İdeolojik ve ırkçı'' metinlerin yemin metini olamayacağını belirten Kaplan, bunun değiştirilmesi gerektiğini savundu. BDP destekli bağımsız milletvekillerinin yemin etmeyecekleri yönünde bir açıklamalarının olmadığını belirten Kaplan ''Grubumuzun, Genel Merkezimizin böyle bir kararı yok. Olmayan kararlar üzerinden yorum yapılmasının zamanı değil. Bu döneme biraz daha sağduyulu, soğukkanlı, diyalog, çözüm ve uzlaşma havası içinde girmek istiyoruz. Buraya sorun olmaya değil, sorun çözmeye geliyoruz'' dedi. BDP'nin desteklediği 6 parlamenterin tutuklu olduğunu belirten Kaplan, bu tutukluluk hali devam ettiği sürece milletvekili kayıtlarını yaptırmayacaklarını ifade etti. Yeni dönemde oluşturacakları BDP grubunda grup başkanvekili olarak görev yapacağını belirten Kaplan, ''Odalardan, Meclis Genel Kurulu'ndaki oturma düzenine kadar hiçbir ayrımcılık kabul etmeyeceğiz'' dedi. -KATILIM YEMİNDEN ÖNCE- Öte yandan, BDP'nin desteklediği bağımsız milletvekillerinin, yemin töreninden önce BDP'ye katılacakları belirtildi. Partinin TBMM'de grup oluşturmasının ardından Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ile Iğdır Milletvekili Pervin Buldan'ın da grup başkanvekilliğini üstlenmesi bekleniyor. Hakkari Milletvekili Selahattin Demirtaş'ın, Grup Başkanlığını sürdüreceği ifade ediliyor. BDP'nin desteklediği milletvekillerinden Ahmet Türk (Mardin), Aysel Tuğluk (Van) ve Leyla Zana'nın (Diyarbakır) ise haklarındaki siyaset yasağı nedeniyle partiye üye olamayacakları öğrenildi. Aynı partinin desteklediği bağımsız milletvekillerinden Levent Tüzel'in (İstanbul) EMEP'e, Şerafettin Elçi'nin (Diyarbakır) ise KADEP'e geri dönmesi bekleniyor. Bu durumda BDP, TBMM grubunda 31 milletvekili ile temsil edilecek.

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