Hasip Kaplan, tepki çeken tweetiyle ilgili ilk kez konuştu: Türkleri değil, bir kişiyi kast ettim

“HDP kurultayında Demirtaş'ın yerine sakın bir Türk göz dikmesin, benim naçizane önerim, herkes haddini bilecek” ifadesinin ardından eleştirilen Eski HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, konuya ilişkin olarak ilk kez konuştu. Vatan yazarı Murat Çelik'in sorularını yanıtlayan Kaplan, tepki çeken tweetinde 'Türk' vurgusuyla bir kişiyi kasttettiğini, ifade ederek, "Tabii ki bir kişiydi. Tabii ki parti içindeydi. Yani tabii ki Türkler değildi. Tabii ki maksadı aşan şekilde yapılan yorumlamalardaki kasıtla değildi" dedi.

Kaplan, ardından kendisine yöneltilen, "Kimdi pekiyi o bir kişi? Sırrı Süreyya Önder miydi?" sorusuna, "Neyse... Önemli değil, ben bu konuda konuşmayacağımı söyledim. Her şeyi de açık açık söyledim" diye yanıt verdi.

Vatan'dan Murat Çelik'in "Hasip Kaplan ilk kez konuştu" başlığıyla (16 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Kast ettiğim bir kişiydi, Türkler değil"

- Hasip Bey, bir tweet attınız ortalık karıştı. Merak ediyorum; zaten artık siyaseti bırakmak gibi bir niyetiniz vardı da, bu olay bir gerekçe ya da vesile mi oldu yoksa bir patlama anı mıydı?

- Bunun izahı, gerekçesi çok net. Açıklamamızı, genel merkez adına, ayaküstü ‘ırkçı’ bir açıklama olarak tanımlayıp; ondan sonra da Sırrı Süreyya’nın haddini bilmez küfür ve tehditleri var. E ondan sonra da yapılacak bir şey yoktu.

- Sizin o ilk tweetinizde, ‘Türk’ vurgusuyla kast ettiğiniz Sırrı Süreyya Önder miydi, Ayhan Bilgen miydi?

- Tabii ki bir kişiydi. Tabii ki parti içindeydi. Yani tabii ki Türkler değildi. Tabii ki maksadı aşan şekilde yapılan yorumlamalardaki kasıtla değildi.

- Kimdi pekiyi o bir kişi? Sırrı Süreyya Önder miydi?

- Neyse... Önemli değil Murat Bey, ben bu konuda konuşmayacağımı söyledim. Her şeyi de açık açık söyledim.

- O akşam, o ilk tweetiniz üzerine çoğunluk Sırrı Süreyya Önder’i kast ettiğinizi düşündü ama adaylığı konuşulan Ayhan Bilgen olduğunu söyleyenler de oldu. O yüzden netleştirmeye çalışıyorum...

- Benim Twitter’da bütün açıklamalarım çok net. Arka arkaya üç tane, dört tane tweet var. Her şey ortada. Kapalı bir şey yok. Bir ikincisi, bir de onun o üslubuna da cevap vermeyeceğim dedim. Halka havale ediyorum dedim, bitirdim, kapattım.

‘Yüksek promilli tweetler’ iddiası

- Pekiyi bir soru daha. Konuşulduğu için soruyorum... “Yüksek promil” vb ifadelerle, o tweetleri atarken alkollü olduğunuzu ima eden yorumlar yapıldı. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz?

- İsteyen istediği şeye bağlasın. İsteyen istediği şekilde bağlasın. Anladınız mı ne demek istediğimi. Kusura bakmasınlar, bu kadar basit değildir. Hiçbir şey bu kadar basit değildir. İşi o noktaya oturtmakla, ırkçılığa oturtmakla hiç kimse kendi durumunu kurtaramaz, o kadarını söyleyeyim.

- Pekiyi bu iş siyaseten nereye varır HDP açısından?

- Bilmiyorum. Ben şu anda dondurdum. Bilemiyorum.

- Kurultay?..

- Bilemiyorum. Benim tweetlerim açık. Onun dışında kimseye, herhangi bir yere de açıklama yapmadım. Size söylediğim şeyler de zaten tweetlerimde de var. Her şey bellidir.

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HDP Şırnak eski Milletvekili Hasip Kaplan’ın, geçen hafta yaşanan tartışmaya ilişkin telefonda yaptığı açıklamalar işte böyle.

Konu, taraflar açısından kapanmış görünüyor. Görünüyor diyorum çünkü siyaset bu. Eski defterlerin açılacağı yeni koşullar her zaman oluşabilir.