Hasip Kaplan siyaseti bırakıyor mu?

7 Haziran'da gerçekleşecek milletvekili genel seçimleri öncesi Halkların Demokratik Partisi’nden (HDP) Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan genel seçimlerde aday olmayacağı öne sürüldü. 2007’den beri Şırnak milletvekili olan Hasip Kaplan 7 Haziran seçimleri öncesi aday olmama kararı aldığı, olaylı başlayan İç Güvenlik Paketi görüşmeleri arasında bu kararını kuliste sohbet ettiği CHP ve MHP’li bir grup milletvekili ile paylaştığı iddia edildi.

Kamil Elibol’un Sözcü’de yer alan haberine göre Kaplan'ın "Gençlerin önüne açmak istediği ve arkadan gelen donanımlı gençler var. Onların önünü açmak ve onlara fırsat vermek için aday olmayacağım. Ancak partimin başarılı olması için çalışmaya devam edeceğim” dediği ileri sürüldü.

'Baraj sorunumuz yok'

HDP’nin yüzde 10’luk seçim barajını aşması konusunda bir sıkıntıları olmadığını savunan Kaplan, “Özellikle İstanbul’a yükleneceğiz. HDP olarak baraj endişemiz yok. Barajı aşıp Meclis’te daha çok sandalye sayısına sahip olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.