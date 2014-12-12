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Politika

Hasip Kaplan: Sapanın cezası 4 sene, tabancanın bir sene

HDP'li Hasip Kaplan, hükümetin iç güvenlik paketini, elinde sapanla kürsüye çıkarak protesto etti

12 Aralık 2014 20:31

TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinde, hükümetin güvenlik paketini protesto etmek için kürsüye sapanla çıkan HDP Milletvekili Hasip Kaplan, "Sapanın cezazı 4 sene, tabancanın bir sene. Hükümet kuş mudur, korkuyor?" diye konuştu.

Kaplan, bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkarken, bir zarfın içinden çıkardığı mermi ve kapsülü göstererek, "Sizin güvenlik paketiniz işte bu. Mermiye kapsüle ceza yok, şu sapana var. Kuş musunuz ki korkuyorsunuz? Demokrasi böyle korunmaz" dedi.

Hasip Kaplan, eline sapanı alarak komisyon sırasında oturan Başbakan Yardımcıları Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş ve Ali Babacan’a sapanı göstererek, "Güvenlik paketi mermi cezası yok. Gaz kapsülü kafada patlasa cezası yok. Bende bir sapan göstereceğim. Sapan 4 sene, tabancanın cezası 1 sene, sizin hükümet kuş mudur korkuyor sayın Akdoğan? Kuş mudur hükümetiniz? Güvenlik hukukla, İnsan hakları, demokrasi, adalet ile korunur. Adaletin olduğu yerde barış olur" dedi.

 

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