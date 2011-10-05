-Hasip Kaplan operasyonları eleştirdi TBMM (A.A) - 05.10.2011 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, ''özel yetkili mahkemeler aracılığıyla 12 Eylül'de bile görülmeyen bir hukuksuzluk yaşandığını'' iddia ederek, ''Başbakan kendisini Yargıtay Başsavcısı, kabinesini de Anayasa Mahkemesi olarak görüyor'' dedi. Kaplan, Grup Başkanvekili Pervin Buldan ile düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda bugün görüşülecek, sınır ötesi operasyon konusunda Hükümete verilen yetkiyi bir yıl daha uzatmayı öngeren tezkereye değindi. Kaplan, ''BDP/Blok olarak savaş tezkeresine hayır diyeceğiz'' dedi. Kürt sorununa çözümün, barışçıl ve demokratik olarak Meclis'te aranması gerektiğini ifade eden Kaplan, Meclis'in ilk işinin bu tezkereyi görüşmek olmaması gerektiğini kaydetti. ''Siyasetle müzakere değil, muhabere kararı alındı'' iddiasında bulunan Kaplan, 15 ilde yapılan KCK operasyonlarında bir çok partilinin gözaltına alındığını, toplamda gözaltına alınan partili sayısının 5 bine ulaştığını söyledi. Hasip Kaplan, ''özel yetkili mahkemeler aracılığıyla 12 Eylül'de bile benzeri görülmeyen bir hukuksuzluk yaşandığını'' ileri sürerek, şöyle konuştu: ''Başbakan kendisini Yargıtay Başsavcısı, kabinesini de Anayasa Mahkemesi olarak görüyor. Başbakan öylesine sınır tanımıyor ki açıkca hukukun ırzına geçiyor, demokrasiyi milletin ayakları altına alıyor. AKP Hükümeti, Kürt halkına gözdağı veriyor. Kötü muamelede sınır tanımıyor, bize oy veren 3 milyon seçmeni tehdit ediyor. Hükümet, bir yandan bize mektup yazıyor, 'gelin görüşelim' diyor. BDP, KCK ise neden görüşüyorsunuz? Meclis Başkanı yazı yazdı ve 10 Ekime kadar Anayasa Hazırlık komisyonuna üç üye vermemizi istedi. BDP, Başbakanın dediği gibi terör örgütüyse bu ne yaman çelişki? Yargının yerine geçmek, görev ve sorumluluğu kötüye kullanmak bir Başbakanı bitirir.''