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Hasip Kaplan'dan Pepee'ye destek: Diren Pepee!

Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay ile ilgili hak ihlali kararına ilişkin olarak basın toplantısı düzenledi

05 Aralık 2013 16:41

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan TBMM'de Anayasa Mahkemesi'nin CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay ile ilgili kararını değerlendirmek için basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, Başbakan'ın İstanbul Belediye Başkan adayını açıkladığı toplantıya basın ilgisini eleştiren Kaplan TRT Çocuk kanalına 'Pepee'yi yayınlamaya devam ettiği için teşekkür etti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin adaylarını açıklarken çok sayıda televizyon kanalının canlı yayın yapmasına BDP Şırnak milletvekili Hasip Kaplan'dan esprili bir eleştiri geldi. Kaplan, "Şimdi gelince gördüm. Bütün kanallarda Başbakan var. Sadece TRT Çocuk'ta Pepee var. Pepee Başbakan'a direnmiş. Çocukların haklarını koruduğu için TRT'ye teşekkür ederim" dedi.

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