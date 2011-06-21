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Politika

Hasip Kaplan: Darbe anayasasına sadakat inancı olan biri varsa, haindir

Milletvekili andı üzerindeki tartışmalar sıcaklığını korurken, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,12 Eylül darbe

21 Haziran 2011 03:00

Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

Milletvekili andı üzerindeki tartışmalar sıcaklığını  korurken, Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan,12 Eylül darbe anayasasına sadık olmadığını söyledi ve “ Eğer bu ülkede darbe anayasasına sadakat inancı içinde olan biri varsa bu haindir. Nasıl darbe anayasasına sadakat yemini ettiriliyor? Halk isyan ediyor, bunu anlamak lazım” dedi.


‘KCK davasından serbest’

Kaplan, TBMM’de gazetecilerin, ‘yemin’ krizi ve bundan sona izleyecekleri yol haritasına ilişkin sorularını yanıtladı. Kaplan, KCK davasından tutukluyken milletvekili seçilen arkadaşları serbest bırakılmazsa, Meclis’e “milletvekili kaydı” yaptırmayacaklarını söyledi. Kaplan, tutuklu  arkadaşlarının durumu netlik kazanmadığı için milletvekili kaydını yaptırmadı.


‘Kriz birilerinin kafasında’

TBMM iç tüzüğü gereği yemin edeceklerini söyleyen  Kaplan, Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi’nin  açıklamalarından sonra  çıkan krizle ilgili, “Krizi birileri kendi kafasında yaratıyor, artık bu sendromdan herkesin kurtulması lazım” dedi.


‘Metnin değişmesi için çaba’

TBMM’ye güçlü bir gurup olarak geldiklerine dikkat çeken Kaplan, “Yemin metnini de çağdışı buluyoruz, Bunun değişmesi için Meclis’te çaba sarfedeceğiz. 30 senedir milletvekilleri burada 12 Eylül darbe anayasasına sadakat yemini yaptılar, biz bunu içimize sindiremiyoruz”.


‘Darbe anayasasına sadık değilim’

Kaplan,  Diyarbakır Milletvekili Şerafettin Elçi’nin   açıklamasında “ettikleri yemine sadık kalmayacakları” yönündeki sözlerine ilişkin soruya, “Ben 12 Eylül darbe anayasasına sadık değilim. Bu darbe anayasasını elime geçen ilk fırsatta değiştireceğim. Arkadaşlarımla, grubumla değiştireceğim. Bu darbe anayasasından hoşnut olan birileri varsa ve bu anayasaya sadakat yemini ediliyorsa biz kendimizi bağlamayız. Eğer bu ülkede darbe anayasasını sadakat inancı içinde olan biri varsa bu haindir. Nasıl darbe anayasasına sadakat yemini ettiriliyor. Halk isyan ediyor, bunu anlamak lazım. Darbe anayasasına sadakat yapıla yapıla 30 yıldır anayasa değişmedi. Düşüncelerimizi açıkladığımız zaman bu ülkede kimsenin zıplamasına gerek yok. Eğer 74 milyon darbe anayasasından memnunsa sadakat yemini sindiriliyorsa söyleyecek bir şey yok. Ama böyle olmadığını biliyoruz, değiştireceğiz.”


‘Silahların susacağına inanıyoruz’

Kaplan, yeni dönemde, demokratik çözümün yakın olduğuna ve silahların susabileceğine inandıklarını söylerken bunun  TBMM çatısı altında yapmak istediklerine dikkat çekti. Herkesden bu sürece katkı isteyen Kaplan, “Neden istiyoruz, Başbakan hakkında fezleke var, yüz kızartıcı suç ama kendisi başbakan. Silivri, Ergenekon’un tutuksuz sanıkları Meclis’e girebilecek değil mi? Düşünce suçundan yargılanan herkese terörist demişsin buna bakarsan Meclis içinde teröristten geçilmiyor. 700 tane fezlekemiz var ne farkı var. Bu kadar adil olmayan yaklaşım”.


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