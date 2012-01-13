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Hasip Kaplan: Ankara'nın göbeğinde eşkıyalık yapılıyor

Hasip Kaplan, dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin evinde arama yapılamayacağını belirterek, "Ankara’nın göbeğinde eşkıyalık yapılıyor" dedi.

13 Ocak 2012 02:00

T24 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, dokunulmazlığı olan bir milletvekilinin evinde arama yapılamayacağını belirterek, "Ankara’nın göbeğinde eşkıyalık yapılıyor" dedi.


BDP’li Kaplan, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana’nın evinin basılıp arama yapılmasını eleştirdi. Bir milletvekilinin evi basılıp bu şekilde dokunulmazlık deliniyorsa bunun millet iradesinin hiçe sayılması anlamına geldiğini savunan Kaplan, "Ankara’nın göbeğinde hukuksuzluk, zorbalık, eşkıyalık yapılıyor" dedi. Yapılan uygulamanın kan davası gütmek anlamına geldiğini, en faşist dikta rejimlerini aratmadığını savunan Kaplan, Meclis Başkanı ve diğer siyasi partilerin tavırlarını hep birlikte göreceklerini kaydetti.


BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ise arama haberini aldıktan sonra Meclis Başkanı Cemil Çiçek’i arayarak bilgi verdiğini, Çiçek’in de İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile görüşeceğini söylediğini aktardı.



Baydemir'den baskın açıklaması


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir operasyonla ilgili twit attı.


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, twitter'da yaptığı açıklamada ''Belediyemize ait Aram Tigran konservatuarı basıldı. Bağlama, darbuka, keman, piyano, def vb suç aletlerinin buluduğu merkezimiz aranıyor'' diye yazdı.


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