-HAŞİMİ'DEN SAADET'E TAZİYE ZİYARETİ ANKARA (A.A) - 19.03.2011 - Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi, merhum Necmettin Erbakan'ın büyük bir devlet adamı olduğunu belirterek, ''Erbakan'ı kaybedenler sadece sizler değilsiniz, bizler de Erbakan'ı kaybettik'' dedi. Haşimi, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne taziye ziyaretinde bulundu. Ziyarette Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak ve GİK Üyesi Fatih Erbakan ile partililer hazır bulundu. Haşimi,Erbakan'ı vefat etmeden önce ziyaret etmek istediklerini ancak yetişemediklerini dile getirdi. Haşimi, ''Erbakan'ı kaybedenler sadece sizler değilsiniz, bizler de Erbakan'ı kaybettik. O şimdi Rabbine kavuşmuştur. Allah-u Teala onu şehitlerle haşretsin inşallah'' ifadelerini kullandı. Tarık Haşimi, Irak'ta olağanüstü durum olduğu için taziyeye gelmekte geciktiklerini belirterek, ''Sıkıntılar var. Pek fırsat bulamadık. Fakat hemen vefatının ardından taziye ilanı yaptık. Hem ailesine hem partinize temsilcimizi taziye için gönderdik. Ayrıca temsilcimizi İstanbul'daki cenaze töreni için görevlendirdik'' diye konuştu. Erbakan'ın sağlığında önemli projeler başlattığını belirten Haşimi, şunları kaydetti: ''O çok büyük bir proje başlattı. O proje sadece Türkiye için değil İslam alemini de kapsayan dönüşümlü bir projeydi. İslam aleminin gelecek nesilleri Erbakan'ın başlatmış olduğu bu projeyi hatırlayacaklardır ve onun arkasında yürüyeceklerdir. Ve ben biliyor ve inanıyorum ki bu büyük insanın başlatmış olduğu projeler sizlerin ve bizler için asla bitmeyecek, gelecekte de yaşayacaktır. Biz buraya taziye için gelmedik. Sizlerle birlikte olmak için geldik. Sizinle beraber olduğumuzu, sizin bu çalışmalarınızla beraber olduğumuzu size göstermek ve aynı ortamı paylaşmak istedik.'' -''GÖNLÜMÜZDE SINIR YOK''- Saadet Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak ise Erbakan'ın sadece Türkiye için değil, İslam dünyası için de büyük bir kayıp olduğunu söyledi. Her doğan insanın mutlaka bir gün öleceğini ifade eden Kamalak, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hocamızın koyduğu ilkeler, prensipler inşallah sürekli olarak yaşayacaktır. Hocamızın bize gösterdiği temel hedeflerden birisi tüm insanlık için adil bir düzenin kurulmasıdır. Yeni bir dünya düzenidir. Bu düzene öncelikle İslam ülkeleri muhtaçtır. İslam ülkeleri ile aramızda coğrafi sınırlar olabilir ama gönlümüzde böyle bir sınır yoktur. Kalplerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz hep beraberdir'' dedi.