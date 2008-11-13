Haşim Kılıç'tan yalanlama

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Bilkent Üniversitesi tarafından düzenlenen “Anayasalardaki Değiştirilemez İlkeler” konulu sempozyumda, Anayasa'nın söz konusu maddelerine ilişkin herhangi bir değerlendirme, yorum veya görüş ileri sürmediğini bildirdi.Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, 10 Kasım 2008 günü Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı'nın telefon ile bizzat davet ettiği sempozyuma katıldığını, “her türlü görüş ve düşüncelerin özgürce tartışıldığı yetkin bir üniversitenin hukuk fakültesi”nce düzenlenen sempozyumda, “Anayasalarda yazılı değiştirilemez ilkeler ve değerleri” konusunun konuşmacılar tarafından katılımcıların bilgilerine sunulduğunu ifade etti.Toplantının birinci bölümünde sunulan tebliğler sona erince mazereti nedeniyle toplantıdan ayrılmak arzusunu ilettiğinde, oturum başkanının kendisinin de birkaç kelime konuşma yapmasını istediğini aktaran Kılıç, şunları kaydetti:“Bunu istemesi üzerine böyle önemli ve hassas bir konunun bizim mahkememizin kuruluş yıl dönümünde yaptığımız sempozyumlarda konu olarak tespit etmemizin mahkemenin konumu nedeniyle mümkün olamayacağını, buna cesaret edemeyeceğimizi, cesaretle seçilen bu konu nedeniyle toplantıyı tertip edenlere teşekkürlerimi ileterek toplantıdan ayrıldım.Altını çizerek ifade etmek gerekirse toplantıda Anayasamızın söz konusu maddelerine ilişkin herhangi bir değerlendirme, yorum veya görüş tarafımdan ileri sürülmemiştir.Yaptığım iki cümlelik davete teşekkür konuşması içeriğini, bazı basın ve yayın organları ile kişilerin 'Anayasamızın ilk üç maddesini tartışmaya açıyor, değiştirmek istiyor' biçimindeki niyet okumaları ve maksatlarını aşan, eleştiri ötesi, şahsımı ve kurumu yıpratmak nitelikli siyasi değerlendirmeler yaparak ütopya yarattıklarını görmek üzüntü, kaygı ve hayret vericidir.Hukuken değiştirilmesi mümkün olmayan Anayasa hükümlerinin tartışma, konuşma ve bilimsel toplantılara konu olması yeni bir gelişme olmayıp, bugün eleştiri konusu yapanlarca da geçmişte ileri sürülmüş öneri ve temennilerde bulunulduğu herkesçe bilinmektedir.İfade özgürlüğü başta olmak üzere demokrasiyi içine sindirmeyenlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirmek suretiyle şahsımı hedef haline getirmeleri, ilgilileri sorumluluktan kurtarmayacaktır. Gerçeklerle ilgisiz, ahlaki, insani ve entelektüel hiçbir boyutu bulunmayan niyet okuyucularının bu yaklaşımlarını kamuoyunun takdirlerine saygıyla sunarım.”