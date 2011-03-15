-HAŞİM KILIÇ'TAN KANADOĞLU'NA TAZMİNAT DAVASI ANKARA (A.A) - 15.03.2011 - Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Van Şubesince düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, ''Kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu hakkında, 50 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı. Kılıç'ın avukatları Ali Özkaya ve Hayrettin Küçüksoy tarafından açılan davanın dilekçesinde, Kanadoğlu'nun, ADD Van Şubesi tarafından, Van Kültür Merkezi'nde düzenlenen, ''Türkiye'de Hukuk Devleti, Bugünü ve Yarını'' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldığı anımsatıldı. Dilekçede, Kanadoğlu'nun, konuşmasında, Anayasa değişikliği teklifi hakkındaki bir kısım görüşlerini beyan ettikten sonra teklifle getirilmek istenen yeni Anayasa Mahkemesi'nin yapısını eleştirdiği, akabinde konuyu hiç gereği ve ilgisi de yokken Kılıç'a getirerek, ''...Şimdiki Anayasa Mahkemesi'nde bir tek hukukçu olmayan üye var. O da başkan. Yeni değişiklikle şartlar oluşursa 13 hukukçu olmayan kişi mahkemeye üye olabilir. Biz bir 'keçi' ile baş edemiyorduk. Şimdi 13 tane hukuk dışı Anayasa Mahkemesi üyesi ile karşı karşıya kalacağız'' dediği öne sürüldü. Sabih Kanadoğlu hakkında, söz konusu konuşma nedeniyle, Van Cumhuriyet Başsavcılığına bulunulan suç duyurusu üzerine dava açıldığı ve yargılamanın Van 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği anımsatılan dilekçede, ''Yüksek Yargıtay'ımızın eski bir üyesi, Daire Başkanı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı olan davalının, 'Hukuk Devleti' konulu bir konferans sırasında 'Hukuk Devleti' için en kutsal olan 'bireyin' ve özellikle bir Yüksek Mahkeme Başkanının 'onur, şeref ve saygınlığına saldırması, onu bir hayvana benzetmesi' TCK kapsamında açıkça suç oluşturduğu kadar hukuki sorumluluğunu da getirmektedir'' denildi. ''Sabih Kanadoğlu'nun, Haşim Kılıç'a karşı uzun süredir hasmane tutum ve davranışlarda bulunduğu, sık sık basına yaptığı açıklamalarda ve çeşitli platformlardaki konuşmalarında, Kılıç'ın kişilik haklarını ihlal edici beyanlarda bulunduğu'' ileri sürülen dilekçede, Kılıç'ın ise çok mecbur kalmadıkça ve eleştiri sınırları ağır bir şekilde aşılmadıkça yasal haklarını özellikle kullanmadığı ifade edildi. Dava dilekçesinde, ''Davalı, açıklamanın basına yansıması üzerine 'Ben böyle bir söz söylemedim' diyerek, yaptığı hakareti anlamış ve sonuçlarının ağırlığını görmüş olmalı ki düzeltme isteğinde bulunmuş, bu yöndeki bir kısım açıklamaları olmuş ise de video görüntüsü ve çözümünden, görsel medyadaki haberlerden açıkça bu suç teşkil eden beyanın/kem sözün kullanıldığı ortadadır'' görüşü savunuldu. Dilekçede, Sabih Kanadoğlu'ndan, yasal faiziyle birlikte 50 bin TL manevi tazminat talebinde bulunuldu.